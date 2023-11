Wanda Nara, che sforzi per Ballando: in Argentina preoccupati per la sua salute

La modella si sta sottoponendo a un tour de force per rispettare gli impegni: viaggi lunghi, ritmi serrati e tanto lavoro nonostante la malattia

24-11-2023 13:45

Cure, progetti lavorativi, il ballo, il mondo social, la malattia, i viaggi transoceanici. La vita di Wanda Nara è sempre in movimento, con diversi progetti lavorativi che si alternano alla lotta alla malattia con cui sta combattendo da mesi. La leucemia va curata ma la modella argentina non si ferma mai a riposare: dalla Turchia all’Argentina, da Baires a Roma. Ritmi altissimi che la stessa moglie di Icardi ammette stiano diventando pesanti.

Che fatica per Wanda gareggiare a Ballando

Nonostante finora abbia brillato in pista a “Ballando con le stelle” l’argentina ha rivelato che i tempi ristretti tra le esibizioni che deve presentare davanti alle telecamere sono uno scenario che non immaginava di attraversare e che necessitano una routine più che impegnativa per ottenere buoni risultati.

A metà ottobre, Wanda Nara ha aggiunto il suo itinerario di viaggio di lavoro in Italia per iniziare le prove coreografiche per esibirsi nella serie di danza. Insieme al suo compagno Pasquale La Rocca, stanno ricevendo grandi elogi sia dalla giuria che dal pubblico ma c’è chi teme per la sua salute.

In Argentina i fan preoccupati per la sua salute

In Argentina sono attenti agli sforzi che richiede questa brillante partecipazione, soprattutto dopo che settimane fa – dopo mesi di speculazioni sulla sua salute – lei stessa aveva detto di avere la leucemia e che si stava sottoponendo a cure per curare la malattia.

Per questo, quando attraverso Instagram risponde in chat alle domande dei fan, la sua salute è uno degli argomenti principali. Lei ha risposto così: “Beh, la verità è che sto bene, ma sono un po’ stanca perché ho poco tempo, meno di quanto immaginavo”. Wanda ha sottolineato che, a differenza del format del varietà in altre parti del mondo, dove hanno dai 15 ai 20 giorni per preparare le loro presentazioni, in Italia ne hanno solo 4.

«Abbiamo registrato anche moltissimi Contenuti. Tutti i balli iniziano con una clip in anticipo e quella clip richiede quasi mezza giornata di registrazione, preparazione, trucco, acconciatura, prova dei costumi, realizzazione e pratica”.

Le differenze col format di Ballando degli altri paesi

Allo stesso modo, ha spiegato che si tratta di un tempo molto limitato, poiché deve imparare le coreografare, ritmi come valzer, rumba e paso doble, che non conosceva e che sono popolari in Italia: “È un altro stile, ballano diversamente e sto imparando molto”.

Nonostante si senta stanca per ciò che comporta la sua partecipazione al concorso, l’imprenditrice dimostra di seguire alla lettera i consigli che ha dato ai suoi follower quando le è stato chiesto come possono avere successo_ “Non perdere le occasioni e fai tutto, non importa quanto piccolo o insignificante, con molta passione. La chiave è cercare di essere essenziali in qualsiasi lavoro”. Insomma Wanda Nara non molla niente.

