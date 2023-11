Wanda Nara, magic moment per la moglie di Icardi: dopo Ballando un'altra bella notizia

L'ennesima performance da urlo a Ballando con le Stelle e la riconciliazione con l'eterna rivale Evangelina Anderson: che momento per Wanda Nara

20-11-2023 11:08

Nuovi indizi sulla riconciliazione tra Wanda Nara ed Evangelina Anderson. All’indomani dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, programma condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, sono arrivate dichiarazioni importanti da parte della compagna di Martin Demichelis, attuale allenatore del River Plate, a proposito del rapporto instaurato in questi mesi con la moglie di Mauro Icardi. La rivalità, tra le due, sembra ormai alle spalle.

Pace fatta fra Wanda ed Evangelina, moglie Demichelis conferma

Evangelina Anderson non ha perso tempo e si è presa immediatamente la scena nei salotti televisivi argentini, coinvolgendo Wanda Nara e parlando del nuovo rapporto con l’ex conduttrice di Master Chef. È andata in “prescrizione” l’accesa rivalità mediatica, e a tratti personale, che ha caratterizzato il rapporto tra la moglie di Demichelis e Wanda Nara, oggi grande protagonista di Ballando con le Stelle con il partner Pasquale La Rocca.

La gente pensa che siamo nemici a causa di qualcosa che è stato messo insieme, non so, ma che è andato in prescrizione – ha ribadito la Anderson ai microfoni di Intrusos -. Non voglio svelare la nostra età, ma le persone si evolvono, crescono, siamo madri ormai. Eravamo entrambe in una commedia teatrale e tutto è stato messo insieme in modo che le persone potessero andare a vedere lo spettacolo. Non sono sorpresa dal nostro rapporto attuale, il resto appartiene al passato.

Evangelina, del resto, ha certificato tale riconciliazione anche sui suoi canali social ufficiali, allegando a video e foto il nuovo singolo di Wanda, “Bad Bitch”, che sta riscuotendo un successo straordinario in Argentina e in Europa.

Perché Wanda Nara ed Evangelina Anderson avevano litigato?

Come Vasco e Ligabue, i Beatles e i Rolling Stones, ci sono rivalità che nascono per meri interessi mediatici e appaiono destinate a durare in eterno. Nonostante lo scetticismo dei fan, non sembra essere il caso del duello che ha visto protagoniste per più di un decennio Wanda Nara ed Evangelina Anderson, che in Argentina hanno diviso il mondo dello spettacolo nei primi anni 2000. Ora, invece, si confrontano sul futuro dei loro figli, entrambi entusiasti di vestire la maglia dell’U15 del River Plate.

Da una presunta relazione tra Wanda e Diego Armando Maradona, a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, alla presenza di Evangelina nel cast di Pasion de Sabado, commedia teatrale che accese la rivalità tra le due ragazze, appena maggiorenni. Voci, indiscrezioni e notizie rilanciate dai media in Argentina, che hanno soltanto alimentato il confronto a distanza, allontanandole in maniera inevitabile.

Adesso, il mondo è cambiato e il loro rapporto pure, grazie al River Plate e a una rinnovata maturità. Senza approfittare della presenza di papà Martin, infatti, Bastian Demichelis si sta mettendo in mostra nelle giovanili dei Millonarios, al pari di Valentino, frutto del primo matrimonio di Wanda Nara con Maxi Lopez. Il contratto fino al 2025, invece, lascia tranquillo anche il compagno di Evangelina, reduce dal 38° titolo della storia del River.

Wanda, l’ultima performance e il soggiorno a Roma

La salsa con Pasquale La Rocca ha fatto impazzire il web e il pubblico di Ballando con le Stelle. La simulazione di un risveglio, con i due protagonisti che si alzano dal letto pensandosi alle prime luci dell’alba, e poi la complicità in pista, tra le prese del ballerino napoletano e la consueta sensualità di Wanda, che hanno strappato l’ennesima standing ovation dello studio di Rai Uno.

Un soggiorno a Roma che la 36enne argentina ha reso piacevole anche all’interno della sua stanza d’albergo, ordinando del sushi e scattando una lunga serie di selfie, pubblicati nella serata di ieri su Instagram. Nelle Stories, intanto, si sprecano i complimenti per la coppia di Ballando, con Wanda chiamata a viaggiare continuamente sull’asse Roma-Istanbul, per non lasciare soli quattro dei suoi cinque figli e Mauro Icardi. In tal senso, la sosta dedicata alle nazionali ha dato una mano alla famiglia della Nara.