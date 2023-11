Wanda Nara, incidente a luci rosse a Ballando con le stelle: cosa è successo

Dall'incidente hot di Wanda Nara alle confessioni sul rapporto con il suo maestro Pasquale La Rocca. Le difficoltà, il cancro e la dieta della modella

Era come sempre la più attesa nello show del sabato sera su Rai1 ma la dura giornata di Wanda Nara – tra vestito strappato durante le prove generali, la rottura in diretta del microfono e l’incidente hot durante il ballo – non ha condizionato la sua performance a ‘Ballando con le stelle’ . La moglie di Icardi infiamma il pubblico e la giuria: una versione insolita – e dolce – della showgirl sta venendo fuori puntata dopo puntata e la malattia sembra un ricordo sempre più lontano grazie a Milly Carlucci.

L’incidente hot e le confessioni di Wanda Nara a Ballando

La moglie di Mauro Icardi, si è nuovamente affermata come una delle protagoniste indiscusse del popolare show di danza di Rai 1. Nella clip introduttiva, la showgirl argentina ha condiviso riflessioni sull’importanza della famiglia e dell’amicizia, sottolineando la sua reazione quando qualcuno critica la sua famiglia: “Le critiche sulla mia famiglia mi fanno arrabbiare”.

A conclusione della sua esibizione in pista insieme al suo partner di ballo, Pasquale La Rocca, ex vincitore del talent show con Luisella Costamagna, si è verificato il primo incidente “hot” per la concorrente: il vestito ha ceduto, facendo fuoriuscire un seno dalla scollatura ma la regia ha prontamente evitato la ripresa.

Il rapporto di Wanda Nara con il suo maestro Pasquale La Rocca

Se finora eravamo abituati a vedere la modella argentina unicamente nella sua versione più sensuale, grazie a ‘Ballando con le stelle’ sta venendo fuori un lato insolito e umano che sta piacendo al pubblico italiano. Pasquale La Rocca è il suo maestro e pretende da lei una cura maniacale e attenzione massima ai dettagli.

Poco prima della performance, Wanda per rispettare la coreografia si è trovata vicino la giuria ma prima di iniziare è andata ad assicurarsi che Selvaggia Lucarelli stesse bene, dopo essere stata colpita duramente dallo scatenato Teo Mammuccari. “Selvaggia, stai bene? Credevo stessi piangendo…”. Il maestro Pasquale La Rocca l’ha subito rimproverata richiamandola all’attenzione prima di iniziare la loro performance.

Colpisce anche il dolce rapporto che sta emergendo tra i due, grazie alle clip settimanali. Wanda confessa di volere una persona come Pasquale nella sua vita come vero amico per la profondità di animo che vede in lui e si commuove al racconto di una carissima amica del suo maestro che si è suicidata quattro mesi fa.

La dieta di Wanda, la cura al cancro e la rinascita a Ballando

Confessa di volere la pizza napoletana a pranzo ma il suo maestro Pasquale La Rocca glielo impedisce categoricamente: petto di pollo e broccoli, niente pane. L’obiettivo del suo maestro è di farle perdere peso per agevolarla ulteriormente nel ballo e per portarla alla vittoria finale. Wanda incanta tutti, sebbene esca sempre dopo la mezzanotte stra-passata (forse volutamente per tenere l’audience alta fino alla fine) e conquista il primato in classifica: 49 punti (tutti 10 tranne il 9 di Mariotto) ma viene superata solo alla fine da Simona Ventura che ottiene il tesoretto bonus di +25 punti da Alberto Matano.

La rinascita fisica di Wanda si riflette nel suo messaggio di “body-positivity”: “Ho affrontato cinque interventi cesarei, e la cicatrice rappresenta il ricordo di momenti preziosi della mia vita: le gravidanze. Non cambierei mai il mio corpo, nonostante tutte le esperienze vissute accanto a lui e la malattia”.

Milly Carlucci ha rigenerato Wanda Nara allontanando il cancro

Il focus rimane sempre sul ballo: nemmeno ieri sera c’è stato alcun accenno al tema della malattia di Wanda. Ballando con le stelle -come lei stessa ha dichiarato in passato- è terapeutico: “Sto bene, mi fa bene ballare. Questa sfida mi sta insegnando tanto e non solo a ballare, mi aiuta anche a togliermi tante cose brutte. Il ballo fa stare bene corpo e anima”.