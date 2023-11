Wanda Nara, pace fatta con la rivale di sempre dopo tanti anni

La ritrovata maturità della modella argentina che domani sera sarà protagonista ancora a Ballando con le stelle, la showgirl dimentica vecchi rancori

17-11-2023 12:31

La battaglia contro la malattia, la partecipazione a Ballando con le Stelle e una nuova maturità. A 36 anni, Wanda Nara sembra aver riordinato le sue priorità, ritrovando la felicità con Mauro Icardi e gli affetti più cari. Una crescita che passa anche dalla ricostruzione del rapporto con la rivale di sempre: pace fatta, infatti, fra Wanda ed Evangelina Anderson, moglie dell’ex difensore Martin Demichelis.

Quando nasce la rivalità fra Wanda Nara ed Evangelina Anderson

La rivalità tra Wanda Nara ed Evangelina Anderson nasce nei primi anni 2000, quando le due showgirl stavano muovendo i loro primi passi nel mondo dello spettacolo. Wanda era diventata famosa per una presunta liaison con Diego Armando Maradona, mentre l’attuale compagna di Martin Demichelis si era ritagliata un ruolo da protagonista nel corpo di ballo di Pasión de Sábado, programma molto seguito in Argentina.

Da lì, il paragone è stato costante e a tratti inevitabile. Un confronto mediatico e personale, spesso sfociato in frecciatine o battute tutt’altro che felici. Di tempo ne è passato ed entrambe sono cresciute, seguendo le rispettive strade e trovando il meritato successo.

Wanda ed Evangelina, pace fatta

La Anderson non ha perso tempo e ha confermato ai microfoni di Intrusos (America) di aver legato in maniera importante con Wanda, grazie al passare degli anni e ad un’esperienza maturata sul lavoro e nella vita quotidiana. Non solo parole, anche immagini. Video sui social, reel con la canzone di Wanda in sottofondo, a sottolineare un rapporto che è completamente cambiato con il trascorrere del tempo.

Le persone crescono, siamo mamme – ha ribadito la Anderson -. Lo era già. Tutto questo perché eravamo in uno spettacolo teatrale e tutto era predisposto per farli venire a vedere lo spettacolo. Non esiste un problema così grave.

Wanda Nara ha confermato il tutto, ribadendo quanto raccontato dai media argentini nelle ultime settimane.

Non ho mai litigato con lei. Erano cose da una stagione teatrale. Siamo state stupide, ma sono passati mille anni, siamo mamme e donne che hanno vissuto mille cose e ci restano le cose che condividevamo prima e adesso. Non c’è lotta.

I figli di Wanda ed Evangelina giocano nel River Plate

Un rapporto che si è consolidato anche grazie al legame tra i due figli, compagni nelle giovanili del River Plate. La prima squadra biancorossa è allenata proprio dal papà di Bastian, Martin Demichelis, mentre Valentino è rimasto in Argentina per continuare a coltivare il suo sogno, nella speranza di seguire le orme di Maxi Lopez.

Per la Nara, è tempo di pensare a Ballando con le Stelle, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo, all’ultima serata prima di Natale. Il legame con la rivale di sempre e una nuova serenità potranno sicuramente aiutare.