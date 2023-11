Wanda Nara, il suo stilista esce allo scoperto sulle cure e la malattia della modella

L'amico e confidente della showgirl argentina ha rivelato qualche dettaglio sulle sua condizioni di salute: "È un trattamento lungo. Il lavoro la tiene in vita".

30-11-2023 13:30

50 Special, possiamo definire così l’ultima esibizione di Wanda Nara a Ballando con le Stelle. Un charleston che ha impressionato al giuria, che l’ha premiata con cinque 10. Palette che difficilmente vengono alzate, ma che la showgirl ha meritato. Dalla felicità per il lavoro alla preoccupazione per le condizioni di salute: a rivelare qualche nuovo dettaglio ci ha pensato il suo amico e stilista Kennys Palacios.

Kennys Palacios su Wanda Nara: “Il lavoro la salva”

“È un trattamento lungo” – queste le prime parole di Kennys Palacios sulle condizioni di salute di Wanda Nara. L’amico ha poi proseguito: “Fa regolari controlli. Manda i risultati e i medici si confrontano. Ora si sente benissimo, credo che il lavoro la salvi. Si diverte molto con i colleghi e questo è positivo, soprattutto se si sta attraversando un momento così difficile”. L’amico dell’argentina ha poi spiegato il motivo per il quale si sente così “stanca”. La sensazione deriva dalle ore di prove che fa a Ballando con le Stelle. La showgirl ha un agenda di impegni molto fitta, ma non ha intenzione di prendersi nessuna pausa.

Wanda e il talento del figlio con la musica

Dal ballo alla musica, un comun denominatore che lega Wanda Nara e il figlio Costantino, che ha pubblicato anche la sua prima canzone. “È il nostro genio musicale. Studia chitarra e pianoforte” – ha scritto l’argentina sui social. Una famiglia in cui emerge il talento, come quello del figlio Valentino (nato dal primo matrimonio con Maxi Lopez), che invece sembra abbia preso la strada di suo padre con il calcio, vestendo la maglia del River Plate.

Il percorso di Wanda a Ballando con le Stelle

Il charleston di Wanda Nara con il suo compagno di ballo Pasquale La Rocca ha stupito la giuria nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La showgirl è ancora in pista e dopo sei puntate è pronta a continuare a danzare e impressionare. Molti fan la sostengono sui social, anche se in tanti sono preoccupati per le sue condizioni di salute e per gli sforzi in un momento così delicato. L’argentina è in continuo movimento tra la Turchia, dove gioca il marito Icardi e l’Italia. Un via vai non facile da sostenere in queste circostanze. Ma la voglia e la determinazione di portare a termine la gara prevale su tutto e come ha detto Kennys Palacios, “la tiene in vita”.