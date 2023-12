Wanda Nara, incidente in prova a Ballando con le Stelle: momenti di panico

L'incidente in sala prove della modella, i pronostici di Ballando con le Stelle, alla vigilia dell'ottava puntata. È corsa a due con Simona Ventura

08-12-2023 11:19

Wanda Nara continua ad allenarsi duramente nella sala prove di Ballando con le Stelle, in vista del prossimo appuntamento del programma condotto da Milly Carlucci, in programma domani su Rai Uno a partire dalle ore 21.00. Un percorso ricco di soddisfazioni ma anche caratterizzato da piccoli incidenti di percorso con il partner Pasquale La Rocca. Il professionista napoletano, infatti, è stato colpito dalla moglie di Mauro Icardi durante un passo a due.

Incidente in prova per Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Siparietto in prova tra Wanda Nara e Pasquale La Rocca. I due protagonisti di Ballando con le Stelle, finora sempre in vetta alle classifiche delle singole puntate, proseguono il loro lavoro a poche ore dal nuovo appuntamento del talent show guidato da Milly Carlucci. Prove su prove, ma anche qualche legittimo errore. Pur avendo il sangue argentino nelle vene, Wanda non è una professionista del mondo della danza.

Lo dimostra lo scontro fortuito con il suo partner in sala prove: prima un pugno, poi una manata, con La Rocca che si è accasciato al suolo. Fortunatamente, nulla di preoccupante, ma solo tante risate e un pizzico di imbarazzo. Tutto ripreso dal cellulare di Wanda e dal team che segue la comunicazione di Ballando con le Stelle.

Il confronto social tra Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Un pugno sotto al mento e una manata in pieno volto per Pasquale La Rocca, colpito in maniera involontaria da Wanda Nara. Siparietto in sala prove che si è subito trasferito sui canali social ufficiali dei due protagonisti della vicenda, che hanno scherzato su quanto accaduto.

“Non è facile insegnarmi a ballare, non è facile ballare con me”, ha ammesso Wanda nelle sue Instagram Stories, allegando il video dell’incidente in prova con il ballerino partenopeo. La risposta di Pasquale La Rocca non si è fatta attendere, repostando le Stories in cui era stato taggato dall’ex conduttrice di Master Chef Argentina: “Grazie per il pugno in faccia”, ha scritto il 34enne con un sorriso.

Pronostici Ballando con le Stelle: le Quote, Wanda favorita

Wanda Nara, nonostante la battaglia contro la leucemia, continua a dettar legge sulla pista di Ballando con le Stelle. La concorrenza di Simona Ventura non spaventa la moglie di Icardi, sempre premiata dalla giuria nel corso di queste settimane. Dopo l’eliminazione di Carlotta Mantovan, arrivata alla settima puntata, l’unico che potrebbe recitare il ruolo di “terzo incomodo” è Teo Mammuccari, il cui successo è offerto a 7.50 dai bookmakers.

Il tandem Nara-La Rocca è attualmente strafavorito, come testimoniano le quote in lavagna, che non superano l’1.40. Occhio, però, all’orgoglio e all’applicazione di Simona Ventura, non abituata a perdere: una sua possibile vittoria, in compagnia del maestro Samuel Peron, vale ora 3 volte la posta. Tutto ancora in gioco, con l’ottava puntata ormai alle porte. Ballerini per una notte Stefano De Martino e Gabriel Garko, attesissimi dal grande pubblico di Rai Uno.