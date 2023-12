Wanda Nara, l'amore con Icardi diventa un film social: altro che crisi

Wanda Nara e Mauro Icardi rinnovano il loro amore con un film social: il decimo anniversario di matrimonio si avvicina: incidente durante Ballando

06-12-2023 11:52

Superato un importante momento di crisi, Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano ora più uniti che mai. La notizia della malattia e il successivo percorso riabilitativo, il nuovo trasferimento in Turchia e una vita al fianco dei propri figli, prima di accettare la proposta di Milly Carlucci e Ballando con le Stelle. Quello con Icardi è un amore rinnovato, certificato anche da un breve filmato pubblicato sui canali social ufficiali.

Wanda Nara e Mauro Icardi, l’amore che diventa un film social

Compagni nella vita e sul set. L’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi diventa uno spot pubblicitario in Turchia: rientrata ad Istanbul dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la modella sudamericana ha completato le riprese del “Film d’Amore” con l’ex bomber di Inter e PSG. Sguardi, sorrisi e parole al miele. Tutto accompagnato dalla magica apparizione di gioielli di lusso, forniti da “Zen Pirlanta”.

Un film d’amore, dunque, accompagnato da uno sponsor di prestigio, che apparirà sul corpo di Wanda anche nei prossimi giorni. L’occasione per consolidare un rapporto che ha trovato nuova linfa nel 2023, superando con maturità la crisi di un anno fa. Del resto, a 10 anni dal loro matrimonio, Mauro Icardi aveva persino proposto a sua moglie di risposarsi, per celebrare il tempo trascorso insieme e quello che verrà.

Contestualmente, la famiglia Icardi ha partecipato ad un evento targato “Zen Pirlanta” ad Istanbul, sfilando sul red carpet e attirando l’attenzione di fotografi e giornalisti.

Wanda e Icardi, nuovo matrimonio nel 2024?

Per festeggiare i dieci anni insieme, Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero organizzando una nuova cerimonia, così da coinvolgere anche il figlio Valentino, l’unico ad essere rimasto in Argentina per giocare con la maglia del River Plate. Una volta formalizzata la separazione con Maxi Lopez, Wanda si ritrovò immediatamente tra le braccia di Icardi, fino a sposarlo il 27 maggio 2014.

Fra pochi mesi, dunque, potrebbe andare in scena un evento di prestigio. Intanto, Wanda ha pubblicato su Instagram una foto di Icardi, giovanissimo, impegnato nell’apertura del pacco contenente il suo vestito da sposo. All’epoca, l’attaccante aveva appena 21 anni. Un segnale quasi inequivocabile in vista dell’immediato futuro.

Wanda è tornata in Italia: incidente in prova a Ballando con le Stelle

Dall’amore con Mauro Icardi al rapporto con Pasquale La Rocca, partner di Wanda a Ballando con le Stelle. Rientrata a Roma nella giornata di ieri, l’ex conduttrice di Master Chef Argentina si è subito messa al lavoro per non farsi trovare impreparata nella serata di sabato. Prove su prove e qualche incidente di percorso con il suo compagno di viaggio, in attesa di imparare al meglio la nuova coreografia.

Nelle sue Instagram Stories, infatti, Wanda ha pubblicato un paio di episodi curiosi: nel corso del passo a due provato in sala, Wanda ha rifilato prima un pugno e poi una manata a Pasquale La Rocca. Chiaramente, nessuno screzio. Mancata coordinazione della Nara e un pizzico di inesperienza. Nel girarsi, il braccio di Wanda ha colpito in pieno il professionista, che è andato scherzosamente a terra, per poi repostare anche le Stories della 36enne.