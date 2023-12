Wanda Nara, la sorpresa più bella per la modella prima della serata a Ballando

La showgirl argentina ha ricevuto una piacevole e inaspettata sorpresa durante le prove in vista della semifinale di Ballando con le stelle di stasera

16-12-2023 13:35

Wanda Nara continua a illuminare il palco di Ballando con le Stelle ed è una delle favorite per la vittoria finale. Stasera sabato 16 dicembre i vip si sfideranno in semifinale, con un unico obiettivo: evitare l’eliminazione e completare l’ultimo step per cercare poi di conquistare il trono. Ora in pista sono rimasti i migliori e la sfida si fa sempre più difficile. A dare la carica alla showgirl argentina ci ha pensato direttamente la sua famiglia con una sorpresa.

Icardi e la sorpresa a Wanda Nara

“Sorpresa a Roma, mamá in semifinale” – così Wanda Nara ha commentato l’inaspettata visita del marito Icardi e dei figli a Roma. La famiglia al completo, infatti insieme all’attaccante del Galatasaray hanno viaggiato in Italia anche le piccole Francesca e Isabella e i maschi Valentino, Constantino e Benedicto nati invece dal precedente matrimonio con l’ex calciatore Maxi Lopez.

Hanno potuto così sbirciare anche la coreografia che la showgirl porterà in pista insieme al compagno di ballo Pasquale La Rocca. Una piccola parte l’argentina l’ha condivisa anche sui social, dove si vede uno dei suoi figli indossare la maglia della Roma.

Pasquale La Rocca risponde alle critiche

Il fatto che a volte possa essere descritto come quello “duro”, “militaresco” quasi non umano mi fa dispiacere tanto. Sono semplicemente un professionista che cerca di fare spettacolo ogni sabato sera attraverso le nostre esibizioni. Nessuno in verità mi conosce realmente e quindi mi dispiace che possa essere giudicato solo attraverso delle immagini di una clip“– queste le parole di Pasquale La Rocca dopo le accuse ricevute sul web. Il ballerino ha poi proseguito: “Amo il mio lavoro, il pubblico e apprezzo sempre le critiche costruttive. Forse la mia disciplina e il mio perfezionismo sul lavoro a volte mi rende distaccato emotivamente da tutto il resto ma in realtà non è così. Sono una persona molto sensibile e soprattutto di un grande spessore umano”.

Ballando con le Stelle, la lotta per il titolo

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle 2023 si esibiranno tutte le coppie rimaste ancora in gara:

Sara Croce e Luca Favilla;

Giovanni Terzi e Giada Lini

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Simona Ventura e Samuel Peron;

Wanda Nara con Pasquale La Rocca

Ci sarà anche un ripescaggio tra Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Max Giusti e Gabriella Pession protagonisti del film “La seconda chance” saranno i ballerini per una notte. Lo showman romano si esibirà in un merengue con Alessandra Tripoli, mentre l’attrice si metterà alla prova con flamenco con Filippo Zara. Ospiti d’eccezione anche Susanna Salvi e Claudio Cocino, ballerini del Teatro dell’Opera di Roma.