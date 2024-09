Egonu-Antropova, è subito big match alla Courmayer Cup tra Milano e Scandicci: Conegliano sfida Novara

Parte la stagione del grande volley femminile col torneo amichevole organizzato dalla Lega: in campo le migliori squadre e le stelle più luminose del panorama italiano.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’ultimo flash di volley giocato è un ricordo dolcissimo: l’Italia che domina la finale con gli Stati Uniti, conquistando l’oro olimpico a Parigi. Neppure un mese e mezzo dopo, è già tempo di ricominciare. Scatta la stagione dei club e la Lega s’è inventata un torneo amichevole, ma in realtà semi-ufficiale, con in campo le migliori quattro squadre e le stelle più luminose del campionato: Conegliano, Milano, Scandicci e Novara. Subito sfide ad alta quota, dunque, e non solo in senso figurato: si gioca infatti in Valle d’Aosta, per la prima edizione della Courmayeur Cup.

Volley, Courmayeur Cup: orari e dove vederla in tv

Si parte venerdì 20 settembre con le due semifinali: alle 17.30 la sfida tra Milano e Scandicci, alle 20.30 quella tra Conegliano e Novara. Sabato 21 sarà poi la volta delle finali: alle 17.30 quella per il terzo posto, alle 20.30 quella per il primo. Una scorpacciata di grande volley, ma anche un modo per conoscere e studiare il nuovo volto delle squadre che dovrebbero rubare la scena anche in questa edizione del campionato di A1 femminile. La cui presentazione è prevista invece il venerdì, ma alle 12 (diretta Rai Sport). Questa la programmazione tv: Rai Sport manderà in onda entrambi i match delle 20.30, mentre in streaming DAZN trasmetterà tutti e quattro i confronti. Diretta streaming per l’estero su VBTV.

Milano contro Scandicci: in panchina Lavarini e Antiga

Subito Egonu contro Antropova, dunque: Paoletta è sempre la grande trascinatrice del Vero Volley, Kate di Scandicci. Che però hanno cambiato molto rispetto al recente passato. Le milanesi, che hanno sostituito coach Gaspari con Lavarini, sono diventate una succursale della Nazionale azzurra: oltre a Egonu ci sono Orro e Sylla, a cui si sono aggiunte Danesi e Pietrini, quest’ultima però ancora ferma ai box. Cambio in panchina anche per Scandicci: al posto di Barbolini il francese Antiga. Le novità principali tra le toscane sono i ritorni del libero Castillo, ex proprio di Milano, e dell’opposto Mingardi, di rientro da Vallefoglia.

Conegliano sfida Novara: gran duello tra Gaby e Ishikawa

Nella seconda semifinale Bernardi, tecnico di Novara, proverà a giocare un brutto scherzo a Santarelli, che ha vinto tutto con Conegliano ma è reduce dall’esperienza non esaltante ai Giochi con la sua Turchia, solo quarta. Tra le piemontesi debutto per Alsmeier, Ishikawa, Tolok e della miglior “muratrice” dell’ultima Serie A1, Aleksic. Conegliano risponde con la new entry Chirichella (in arrivo proprio da Novara) e una batteria di schiacciatrici nuova di zecca: Lukasik, Gaby e Zhu Ting. A occhio e croce ci sono tutti i presupposti per gustarsi delle bellissime sfide, in attesa degli appuntamenti che contano.