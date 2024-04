Volley femminile, Scudetto a Conegliano: Scandicci s'inchina a Haak. Trionfa Santarelli, che ora sfida Egonu

Scudetto numero 7 per Conegliano, il sesto di fila: battuta in rimonta una generosissima Scandicci. Applausi a fine gara dal pubblico toscano: e ora la finale di Champions.

Lo Scudetto è della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Gara-4 della finale con la Savino Del Bene Scandicci si chiude tra gli applausi dello sportivissimo pubblico di Palazzo Wanny, che accomunano vincitrici e vinte. A trionfare, ancora una volta, è lo squadrone di Santarelli, già vincitore in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia. Ko a testa alta per le toscane di Barbolini (1-3 il risultato), degne avversarie di una finale forse più equilibrata e appassionante di quanto si potesse pensare alla vigilia.

Gara-4, Finale Scudetto: Conegliano ribalta Scandicci

Finale che, anche in gara-4, è iniziata alla grande per Scandicci. Trascinata da Antropova (22 punti a fine gara per Kate, terminale offensivo privilegiato da parte di Ognjenovic), la formazione di casa ha chiuso a proprio favore il primo set in volata: 25-23. Scandicci che è scappata via anche nel secondo set, fino al 7-2. Poi, però, è iniziata la partita super di Haak. Per la svedese a fine gara l’ennesimo titolo di MVP (29 punti) della partita e delle finali, col supporto di tutta la squadra. Dominati il secondo e il terzo set (doppio 17-25), più equilibrato invece il quarto set, con Scandicci capace di rientrare in corsa sul 20 pari. Poi però De Gennaro e compagne hanno chiuso sul 21-25: il tricolore rimane cucito sulle maglie di Conegliano.

Che annata per le venete: e ora la Champions contro Egonu

Dopo la Supercoppa e la Coppa Italia, dunque, lo Scudetto per Conegliano. Che a questo punto ha otto giorni di tempo per preparare l’ultima, grande sfida e lanciarsi alla conquista di tutto: la finale di Champions League in Turchia contro l’Allianz Vero Volley di Egonu. Poi sarà tempo di Nazionali, con la Volleyball Nations League e il torneo olimpico. A proposito: in prima fila a Firenze anche il Ct Julio Velasco che ha potuto ammirare le sue giocatrici in splendida forma, da Antropova a De Gennaro, da Lubian a Fahr. Ma a Parigi dovrà fare i conti con un avversario agguerrito: Santarelli, il “mago” capace di vincere tutto e che dopo Conegliano vuol trionfare ancora con la sua Turchia.

Volley femminile, Finali Scudetto: i risultati

Questi i risultati delle Finali Scudetto di Serie A1 di volley femminile:

Gara-1: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (0-1 nella serie)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (0-1 nella serie) Gara-2: Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (1-1 nella serie)

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (1-1 nella serie) Gara-3: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (2-1 nella serie)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (2-1 nella serie) Gara-4: Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (3-1 nella serie)

E ora il 5 maggio ad Antalya in Turchia spazio alle Super Finals di Champions con Conegliano-Milano.