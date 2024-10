Volley femminile, Milano-Novara big match della 3a giornata: Gabi in campo a Roma, Gaspari debutta a Scandicci

Date, orari e dove vedere in tv gli la terza giornata del massimo campionato: spicca la sfida tra Danesi e Aleksic, De Gennaro in trasferta a Roma, Antropova riceve Perugia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo i successi di Milano e Conegliano negli anticipi del 13mo turno, rispettivamente a spese di Chieri e Perugia, il massimo campionato di volley femminile torna in campo nel weekend con la terza giornata. Ad aprire le danze il derby piemontese tra Pinerolo e Cuneo, due squadre ancora inchiodate alla casella zero di partenza. Domenica i big match, a cominciare dalla supersfida dell’Allianz Cloud tra Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara. Conegliano va a Roma, mentre Gaspari debutta alla guida di Scandicci contro la neopromossa Perugia.

Volley, supersfida Milano-Novara: Sylla contro Tolok

Col morale alto per le tre vittorie di fila, Orro e compagne ospitano la squadra di Bernardi, che ha invece perso di misura a Chieri, ha poi superato Pinerolo e ha annunciato in settimana l’ingaggio del libero sloveno Mazej. Sfida nella sfida tra grandi attaccanti, Cazaute, Daalderop e Sylla da una parte (in attesa di Egonu) e le ispiratissime Tolok, Ishikawa e Alsmeier dall’altra. “Non potremo concentrarci su un solo elemento, ma lavoreremo per far emergere le nostre qualità sia nella fase di cambio palla che nella fase di break”, l’input del tecnico milanese Lavarini.

Serie A1, Conegliano a Roma, Scandicci riceve Perugia

Sempre domenica la Prosecco Doc Imoco Conegliano gioca a Roma. Dopo aver fatto bottino pieno con Talmassons e Perugia, Santarelli si aspetta un’altra bella prova da Gabi e compagne: “Giocare in quel palasport non è facile, quindi ci vorrà un’altra partita tosta e attenta”, l’avviso del “mago” di Conegliano. A Scandicci, invece, debutto in panchina per Gaspari contro Perugia: “Mi approccio a questa partita con entusiasmo ed emozione”, l’ammissione dell’ex tecnico di Milano, che in settimana ha sostituito Antiga e ha diretto Antropova nei primi allenamenti.

Volley A1 femminile: la terza giornata

Il quadro completo del terzo turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Wash4green Pinerolo-Honda Olivero Cuneo (19/10 ore 20.30 – Rai Play)

Numia Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara (20/10 ore 16 – VBTV)

Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano (20/10 ore 16.30 – DAZN)

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze (20/10 ore 17 – VBTV)

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (20/10 ore 17 – VBTV)

Bergamo-Cda Talmassons (20/10 ore 17.30 – DAZN)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Eurotek Uyba Busto Arsizio (20/10 ore 18 – Rai Sport)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano*, Milano* 9

Scandicci, Bergamo 6

Chieri* 5

Novara 4

Vallefoglia, Roma 3

Firenze 2

Perugia* 1

Pinerolo, Talmassons, Busto Arsizio, Cuneo 0

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (26-27 ottobre)

Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo (26/10 ore 18)

Igor Gorgonzola Novara-Smi Roma (26/10 ore 18.30)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri (26/10 ore 20.30)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo (27/10 ore 17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci (27/10 ore 17)

Cda Talmassons-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (27/10 ore 17)

Honda Olivero Cuneo-Numia Vero Volley Milano (27/10 ore 20.30)

In Serie A2 intanto nel girone A la Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani affronta in casa la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Nel girone B il marito Davide Mazzanti è impegnato in trasferta con la sua Itas Trentino sul campo della Futura Busto Arsizio.