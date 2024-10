Volley femminile, tra Orro e Alfa è flirt? Cazaute fa la Egonu e Milano vince ancora, Gabi esalta Conegliano

Terza vittoria di fila per Numia Vero Volley e Prosecco Doc Imoco, che piegano negli anticipi Chieri e Perugia con Cazaute e Gabi MVP: impazza il gossip sulla palleggiatrice.

Continua la marcia trionfale in vetta alla classifica di Milano e Conegliano. Successi per le due squadre sulla carta più attrezzate della Serie A1 di volley femminile anche negli anticipi della 13ma giornata, giocati tra mercoledì e giovedì: a dicembre, infatti, sia il sestetto di Lavarini sia quello di Santarelli saranno impegnati al Mondiale per club, ecco perché hanno giocato con circa due mesi d’anticipo rispettivamente contro Chieri e Perugia.

Milano-Chieri 3-1, Cazaute MVP: super Omoruyi non basta

Nonostante l’assenza di Egonu, Milano continua a vincere. Tre a uno all’ostica Chieri, a cui non sono bastati i 19 punti di Omoruyi e i 15 di Skinner. La differenza, in mancanza di Paoletta, l’ha fatta un’ispiratissima Cazaute, MVP della serata con 20 punti. Da applausi pure le prove di Sylla (17) e Daalderop (16), col Numia Vero Volley bravo a chiudere i conti nel quarto set dopo che le piemontesi avevano riaperto i giochi nel terzo. Questi i parziali dell’incontro: 25-20, 26-24, 25-27 e 25-14.

Perugia-Conegliano 0-3, Gabi show e Santarelli ringrazia

Terza vittoria piena anche per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che non perde un colpo nonostante l’ampio turnover orchestrato dal tecnico. Anche a Perugia le venete hanno fatto bottino pieno, superando in tre set le neopromosse padrone di casa: parziali a 14, 17 e 21. Primo titolo di MVP del match in A1 per il fiore all’occhiello della campagna acquisti delle “Pantere”, la carismatica brasiliana Gabi, autrice di 13 punti.

Volley gossip: Alessia Orro e il cantante Alfa stanno insieme?

Intanto si vocifera di un clamoroso gossip, “suffragato” da diversi indizi social. Alessia Orro, palleggiatrice di Milano e della Nazionale azzurra, sembra sempre più vicina al cantante Alfa, al secolo Andrea De Filippi (nessuna parentela con Maria). I due hanno pubblicato un video su Tik Tok in cui l’artista ha cambiato scherzosamente il nome della sua canzone “Filo rosso” in “Filo Orrosso”. In un altro video su Instagram Orro cantava con le amiche Bellissimissima, la hit più famosa di Alfa. Nell’ultimo video, invece, i due hanno giocato insieme.

Volley femminile, gli anticipi della 13ma giornata

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano*, Milano* 9

Scandicci, Bergamo 6

Chieri* 5

Novara 4

Vallefoglia, Roma 3

Firenze 2

Perugia* 1

Pinerolo, Talmassons, Busto Arsizio, Cuneo 0

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (19-20 ottobre)

Nel prossimo weekend, invece, è in programma il terzo turno:

Wash4green Pinerolo-Honda Olivero Cuneo (19/10 ore 20.30)

Numia Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara (20/10 ore 16)

Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano (20/10 ore 16.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisone Firenze (20/10 ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (20/10 ore 17)

Bergamo-Cda Talmassons (20/10 ore 17.30)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Eurotek Uyba Busto Arsizio (20/10 ore 18)