Volley femminile, Danesi e Haak spingono Milano e Conegliano: Antropova star del derby, Ishikawa rialza Novara

Vincono tutte le big nella seconda giornata della Serie A1: il Numia Vero Volley travolge Roma, la Prosecco Doc Imoco passa in Friuli. Scandicci e Novara ok nei derby.

Milano e Conegliano in sicurezza, così come Scandicci. Il nuovo squillo di Chieri, corsara a Cuneo dopo aver piegato Novara. E il riscatto proprio di Novara contro Pinerolo. Sono questi i temi salienti della seconda giornata di Serie A1 femminile. Vincono tutte le big, si mantiene a punteggio pieno pure Bergamo che fa suo il derby di Busto Arsizio, mentre la neopromossa Perugia sfiora solo la vittoria contro Vallefoglia. Il tutto in attesa del rientro di Egonu, operata in settimana: Paoletta tornerà tra un mesetto.

Volley: Milano e Conegliano piegano Roma e Talmassons

Ad aprire la giornata, l’anticipo tra Milano e Roma stravinto in tre set dal sestetto di Lavarini. Grande protagonista della serata Danesi, autrice di 14 punti e top scorer dell’incontro. Bene anche Daalderop (13), Cazaute (10) e Sylla (9). Vittoria perentoria anche per Conegliano sul campo del Talmassons: Gabi fa solo sei punti, ma ci pensa Haak a trascinare le campionesse d’Italia e d’Europa con 19 punti. “Non abbiamo iniziato bene questa partita, ci abbiamo messo un po’ a ingranare”, l’ammissione a fine gara della formidabile svedese.

A1: Scandicci passa a Firenze, Novara supera Pinerolo

Se Conegliano è trascinata da Haak, la stella di Scandicci è sempre Antropova. Per Kate 18 punti nel derby di Firenze, vinto soffrendo più di quanto lo 0-3 finale lasci intendere (parziali a 22, 22 e 23). Sofferta ma meritata pure la vittoria del riscatto di Novara su Pinerolo: 3-0, con parziali tirati e con Ishikawa (12) e Alsmeier (13) a spingere la squadra di Bernardi. Seconda vittoria per Chieri a Cuneo con 25 punti per Skinner, vince ancora Bergamo che passa a Busto Arsizio (17 punti per Manfredini), mentre Giovannini e Bici salvano Vallefoglia a Perugia.

Volley A1 femminile: la seconda giornata

Numia Vero Volley Milano-Smi Roma 3-0

Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo 3-0

Cda Talmassons-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Honda Olivero Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Bergamo 1-3

Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci 0-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano, Scandicci, Milano, Bergamo 6

Chieri 5

Novara 4

Vallefoglia, Roma 3

Firenze 2

Perugia 1

Pinerolo, Talmassons, Busto Arsizio, Cuneo 0

Volley A1 femminile: il prossimo turno (19-20 ottobre)

In settimana si giocano due anticipi della 13ma giornata:

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri (16/10 ore 20.30)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano (17/10 ore 20.30)

Nel prossimo weekend, invece, è in programma il terzo turno:

Wash4green Pinerolo-Honda Olivero Cuneo (19/10 ore 20.30)

Numia Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara (20/10 ore 16)

Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano (20/10 ore 16.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisone Firenze (20/10 ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (20/10 ore 17)

Bergamo-Cda Talmassons (20/10 ore 17.30)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Eurotek Uyba Busto Arsizio (20/10 ore 18)

In A2, intanto, nove punti per Serena Ortolani nella vittoriosa trasferta per la Omag-Mt San Giovanni a Imola mentre l’Itas Trentino di Davide Mazzanti liquida in tre set la Tecnoteam Albese Como. Moglie e marito inseguono da avversari la promozione in A1.