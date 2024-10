Volley femminile, Milano-Roma (senza Egonu) apre la 2a giornata: De Gennaro a Talmassons, derby per Antropova

In programma il secondo turno del massimo campionato, aperto dall'anticipo dell'Allianz Cloud tra Milano, ancora privo di Paoletta, e Roma. In trasferta Conegliano e Scandicci.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In Serie A1 di volley femminile è già tempo di seconda giornata. Dopo le emozioni dell’esordio, in programma un altro turno che non prevede big match ma tanti confronti interessanti, a cominciare dall’anticipo del sabato sera (diretta Rai Sport) tra Milano e Roma. Impegni in trasferta per Conegliano (sul campo della neopromossa Talmassons) e Scandicci (nella vicina Firenze), mentre Novara riceve Pinerolo.

Volley: si parte con la grande classica tra Milano e Roma

Con Egonu operata in settimana (l’obiettivo di Paoletta è rientrare al top della forma per la supersfida con Conegliano del 22 novembre), Milano si affida a Cazaute, Danesi e Sylla per piegare Roma, reduce dall’ottimo debutto in Challenge Cup. “Non vediamo l’ora di poter sentire il calore del nostro pubblico per la prima gara in casa della stagione”, le parole del coach milanese Lavarini. “Per fare risultato dovremo impegnarci al massimo e giocare la nostra pallavolo migliore”, la replica di Markovic, trainer delle capitoline.

A1: Conegliano in trasferta, derby per Scandicci e Novara

Senza tifosi al seguito, scoraggiati dall’elevato costo dei biglietti, le pluricampionesse di Conegliano fanno visita alla neopromossa Talmassons: per De Gennaro e compagne un banco di prova sicuramente indicativo. Insidia derby per Antropova e Scandicci nella vicina Firenze e un derby attende pure Novara, che contro Pinerolo deve riscattare il ko dell’esordio a Chieri. “Il campionato italiano è di altissimo livello, qui ogni singola partita è complicata”, spiega Maya Ishikawa, uno dei volti nuovi del sestetto novarese.

Volley A1 femminile: la seconda giornata

Numia Vero Volley Milano-Smi Roma (12/10 ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo (13/10 ore 16.30)

Cda Talmassons-Prosecco Doc Imoco Conegliano (13/10 ore 17)

Honda Olivero Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri (13/10 ore 17)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (13/10 ore 17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Bergamo (13/10 ore 17)

Il Bisone Firenze-Savino Del Bene Scandicci (13/10 ore 18)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano, Scandicci, Bergamo, Milano, Roma 3

Firenze, Chieri 2

Novara, Vallefoglia 1

Talmassons, Pinerolo, Perugia, Cuneo, Busto Arsizio 0

Volley A1 femminile: il prossimo turno (19-20 ottobre)

In settimana si giocano due anticipi della 13ma giornata:

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri (16/10 ore 20.30)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano (17/10 ore 20.30)

Nel prossimo weekend, invece, è in programma il terzo turno:

Wash4green Pinerolo-Honda Olivero Cuneo (19/10 ore 20.30)

Numia Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara (20/10 ore 16)

Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano (20/10 ore 16.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisone Firenze (20/10 ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (20/10 ore 17)

Bergamo-Cda Talmassons (20/10 ore 17.30)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Eurotek Uyba Busto Arsizio (20/10 ore 18)

In A2, intanto, trasferta nella vicina Imola per l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani, mentre l’Itas Trentino di Davide Mazzanti riceve la Tecnoteam Albese Como. Moglie e marito inseguono da avversari la promozione in A1.