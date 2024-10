Polemica a Conegliano: il tifo organizzato diserta la trasferta col Talmasson e protesta per il caro biglietti

I gruppi organizzati di Conegliano non seguiranno la squadra a Latisana, ospiti del Talmasson: protestano per i prezzi dei biglietti, ritenuti troppo cari

Il caro biglietti colpisce anche il mondo del volley. Che sembrerebbe un’isola felice in tutto e per tutto, ma che per una volta entra dalla porta principale… nel modo forse più inatteso. Perché non di solo calcio vivono i prezzi folli, specie quelli dei settori ospiti: citofonare a casa Talmasson, neopromossa in Serie A1 Tigotà, che in vista della sfida contro le pluricampionesse di Conegliano ha pensato bene di… fare cassa, chiedendo cifre a quanto pare rilevanti per quelle che sono le abitudini del mondo della pallavolo. Col risultato però di convincere i gruppi organizzati delle Pantere a rinunciare a seguire la propria squadra del cuore.

Niente trasferta: “La passione non può avere un prezzo”

Non Plus Ultra’s e Gioventù Gialloblù diserteranno la trasferta di Latisana di domenica prossima, preferendo una volta tanto assistere alla sfida delle proprie beniamine sulle piattaforme streaming che seguono il massimo campionato italiano. E l’hanno voluto far sapere al mondo intero con un comunicato congiunto che non ha lasciato spazio a molte interpretazioni, nel quale specificano il fatto che “lo spirito che muove le tifoserie organizzate deve rimanere lo stesso e non diventare un mero valore economico”.

In realtà da Talmasson nessuno sembra essersi fatto troppi problemi dopo la comunicazione arrivata dalla tifoseria organizzata della Prosecco Doc Imoco. La società friulana ha comunicato che “i 1.800 biglietti disponibili sono andati esauriti nel giro di mezzora, e siamo dispiaciuti di non aver avuto modo di poter accontentare tutta la nostra gente e più in generale coloro che sarebbero voluti venire a vedere la partita dal vivo”.

Non a caso sul circuito VivaTicket non è più possibile acquistare i biglietti per la partita. Biglietti che avevano i seguenti prezzi: 30 euro (25 ridotto) per le tribune B, C, D e E, 25 euro (20 ridotto) per la Tribuna Rosè, 40 euro (35 ridotto) per il Parterre A e C, 25 euro (20 ridotto) per le Scalinate, con i bambini gratis fino a 5 anni e i disabili con i loro accompagnatori (ridotto da 6 a 18 anni e over 65). A questi vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Un segnale forte (e stavolta non è calcio)

Il comunicato della tifoseria di Conegliano ha però fatto rumore, anche se nel dettaglio non si è capito quale fosse il settore destinato ai gruppo organizzati (quella di domenica è la prima gara casalinga della stagione per Talmasson). Qualcuno sul web ha provato a spiegare di aver pagato 30 euro per assistere al PalaEur di Roma alla finale di Supercoppa contro il Vero Volley Milano, e vedendo i prezzi si può ipotizzare che la spesa per Latisana sarebbe stata all’incirca la stessa (nella migliore delle ipotesi, 20 euro più la prevendita).

Prezzi evidentemente ritenuti eccessivi da chi, nel corso della stagione, si sobbarca tanti chilometri pur di far sentire la propria appartenenza. Insomma, non sono solo i tifosi del calcio a dover svuotare le proprie tasche: anche nel volley c’è qualcosa per cui vale la pena alzare la voce.