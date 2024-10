Egonu e l'operazione al naso: novità sul recupero, Paoletta non vuol saltare il big match Milano-Conegliano

Intervento chirurgico per l'infezione alle fosse nasali per l'opposto del Numia Vero Volley e della Nazionale azzurra: ecco quando potrà tornare in campo.

Una maledetta infezione alle fosse nasali le ha impedito di essere in campo nella partita che assegnava il primo trofeo ufficiale della nuova stagione, la Supercoppa italiana. E anche nelle prime sfide del campionato di Serie A1. Non è iniziata sotto una buona stella l’annata per Paola Egonu: la fuoriclasse del Numia Vero Volley Milano e della Nazionale azzurra, campionessa olimpica a Parigi, si vedrà in campo solo tra un po’.

Intervento chirurgico per Egonu alle fosse nasali

Un problema respiratorio, un raffreddore che si è evoluto in qualcosa di più serio ha messo ko la gigante veneta. Ma il peggio sta per finire. L’intervento chirurgico in programma in giornata a Milano riporterà gradualmente la normalità nella vita di Paoletta, consentendole di tornare in campo in tempi ragionevoli. A tirare un sospiro di sollievo sarà anche e soprattutto Stefano Lavarini, coach delle milanesi: senza Egonu Milano s’è inchinata a Conegliano in Supercoppa e ha vinto a fatica a Pinerolo al debutto in A1.

Quante partite salterà Egonu? Il calendario di Milano

Quante partite salterà Paoletta? Difficile dirlo con precisione. I tempi di recupero sono stimati in un mesetto circa, durante il quale il calendario di Milano è bello fitto. Egonu salterà sicuramente i match con Roma, Chieri e soprattutto Novara, tutti in casa, in programma tra il 12 e il 20 ottobre. Dovrà marcar visita anche nelle sfide contro Cuneo, Firenze e Perugia, fissate tra il 27 ottobre e il 3 novembre. Ma la data segnata col circoletto rosso sul suo personalissimo calendario è un’altra.

Supersfida con Conegliano a novembre: Paoletta ci sarà

Venerdì 22 novembre: è questo l’appuntamento a cui la stella del volley italiano non vuol rinunciare per nessun motivo al mondo. Al Forum si gioca la supersfida di campionato tra Milano e Conegliano, le due squadre che dovrebbero giocarsi tutto nel corso dell’anno. Una finale contro le amiche De Gennaro, Lubian e Fahr ha dovuto saltarla per forza, per il prossimo big match però Paoletta ha già avvisato tutti: sarà in campo. Con un naso rimesso a nuovo, ma con la grinta e l’efficacia di sempre.