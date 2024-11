Volley femminile, Conegliano e De Gennaro sfidano Chieri: Milano all'esame derby, Scandicci ritrova Antropova

Settima giornata in Serie A1 Tigotà: trasferta insidiosa per la Prosecco Doc Imoco, Milano riceve la lanciatissima Busto, impegni casalinghi per Novara e Scandicci.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Con l’anticipo del sabato tra la lanciatissima Novara e Perugia si apre il programma della settima giornata del massimo campionato di volley femminile. Un turno di Serie A1 che non prevede scontri diretti al vertice, ma che segue il debutto delle tre big – Conegliano, Milano e Scandicci – in Champions e che potrebbe riservare qualche sorpresa, in testa e in coda. Un turno ancora senza Egonu, che ha ripreso ad allenarsi col pallone con la Numia Vero Volley e che è attesa al rientro in una delle prossime sfide.

Serie A1 femminile: Conegliano a Chieri, Milano con Busto Arsizio

Sulla carta l’impegno più difficile tra le grandi ce l’ha Conegliano, di scena a Chieri (diretta Rai 2). “È una delle trasferte più insidiose, Chieri ha una rosa lunga con armi importanti, specie nell’attacco e nel muro-difesa”, mette in guardia il tecnico delle venete Santarelli. Per Milano, invece, impegno casalingo contro Busto Arsizio, che sta attraversando un ottimo momento. “È una squadra che nelle ultime gare è esplosa in termini di prestazioni e risultati, quindi con un morale sicuramente molto alto. Fondamentale arrivare a questo appuntamento nelle migliori condizioni”, il monito di coach Lavarini.

Volley: Antropova contro Bergamo, Novara con Perugia

Dopo il facile successo di coppa sulle romene del Voluntari, Scandicci ritrova Antropova ma perde il libero Parrocchiale (operazione al ginocchio sinistro) per la sfida tra quarte in classifica contro Bergamo. Coach Gaspari si aspetta una prova di carattere: “Bergamo ha dimostrato di essere una squadra concreta con ottime soluzioni d’attacco e ha messo in difficoltà molte squadre”. Per Novara sfida casalinga contro il fanalino di coda Perugia: ” Fin qui i risultati sono stati positivi ma lavoriamo per continuare a crescere”, spiega Mims, una delle protagoniste tra le piemontesi. In coda, Roma è chiamata al riscatto contro Vallefoglia: le capitoline sono in zona retrocessione.

Volley A1 femminile: programma 7a giornata

Il quadro completo del settimo turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (9/11 ore 20.30, Rai Sport)

Reale Mutua Fenera Chieri-Prosecco Doc Imoco Conegliano (10/11 ore 15.20, Rai 2)

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo (10/11 ore 16.30, DAZN)

Wash4green Pinerolo-Cda Talmassons (10/11 ore 17, VBTV)

Smi Roma-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (10/11 ore 17, VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Eurotek Uyba Busto Arsizio (10/11 ore 18, DAZN)

Honda Olivero Cuneo-Il Bisonte Firenze (11/12 ore 19, rinviata per indisponibilità di palazzetto)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 21

Milano* 17

Novara 15

Scandicci, Bergamo 12

Chieri* 11

Vallefoglia 9

Busto Arsizio 8

Firenze, Pinerolo 7

Cuneo, Talmassons 4

Roma 3

Perugia* 2

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (16-17 novembre)

Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri (16/11 ore 18)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci (17/11 ore 16)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo (17/11 ore 17)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara (17/11 ore 17)

Il Bisonte Firenze-Smi Roma (17/11 ore 17)

Cda Talmassons-Numia Vero Volley Milano (17/11 ore 18)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo (17/11 ore 18.30)

In Serie A2, nel girone A, la capolista Omag-Mt San Giovanni, capitanata da Serena Ortolani, gioca in trasferta a Lecco contro l’Orocash Picco. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino pure lui in testa alla classifica, gioca sul campo del Narconon Melendugno.