Egonu torna ad allenarsi col pallone: Paoletta allo scoperto su Milano e le voci di ritorno in Turchia

La storia social della società dell'agente Marco Reguzzoni, condivisa dalla stella della Nazionale, pone fine alle "speculazioni" di mercato: Egonu presto in campo col Numia.

Si vanno schiarendo le nubi sul futuro di Paola Egonu. Sul fronte agonistico e anche su quello del mercato. La prima buona notizia è che la stella della Nazionale azzurra e del Numia Vero Volley Milano ha ottenuto l’ok per tornare ad allenarsi col pallone, dopo aver dovuto fare i conti con la problematica ripresa dal complicato intervento alle fosse nasali per rimuovere un’infezione. L’altra buona notizia – per l’intero volley italiano – è che il ritorno in Turchia è scongiurato, almeno per il momento: Paoletta onorerà il suo contratto con Milano.

Egonu, ok dai medici: torna ad allenarsi con la palla

A far chiarezza sull’uno e sull’altro punto ci ha pensato una storia social della Top Volley Group, la società del suo agente Marco Reguzzoni, che Egonu ha condiviso a sua volta tra le sue storie Instagram. La nota, pubblicata nella serata di lunedì 4 novembre, recita testualmente: “Oggi Paola Egonu ha effettuato un controllo medico col chirurgo che l’ha operata. L’esame ha dato un risultato positivo, permettendo all’atleta di riprendere le attività con la palla”.

Paoletta e il ritorno in Turchia: “Solo speculazioni”

Nella stessa storia c’è spazio anche per una doverosa puntualizzazione sul mercato: niente scambi con Van Ryk, nessuna “saudade” dei bei tempi andati in Turchia. “Paola è molto felice di poter tornare ad allenarsi con la squadra e non vede l’ora di tornare in campo per aiutare il club e le sue compagne a raggiungere gli obiettivi stagionali”, si legge sui social. “Per quanto riguarda le voci della scorsa settimana, si tratta solo di speculazioni. Paola è concentrata esclusivamente sul rientro e sull’aiutare la squadra a vincere”.

Il rientro di Egonu: l’obiettivo è il big match con Conegliano

Il rientro, dunque. Attesissimo e mai come questa volta “utile” a spegnere definitivamente tutte le voci, le insinuazioni e le ipotesi più variegate. Considerato che Egonu inizia ad allenarsi a pieno ritmo oggi, martedì 5 novembre, quale potrebbe essere la sua prima partita? Tutti gli indizi portano a venerdì 22, alla grande notte del Forum, l’anticipo della nona giornata di Serie A1 contro Conegliano. Le “Pantere”, approfittando dell’assenza di Egonu, sono già in fuga a +4. Ma adesso sta per tornare la pantera di Milano. Mai così carica come in questo periodo.