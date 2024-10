"Egonu scontenta, può tornare in Turchia". Vakifbank e Galatasaray su Paoletta, Milano pensa ad Antropova

Il clamoroso intreccio di mercato suggerito dai Tweet dirompenti di Enes Yalniz, funambolico giornalista di Istanbul: e la storia Instagram di Paoletta alimenta i "sospetti".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Quando è arrivato il Tweet di Enes Yalniz, giornalista turco piuttosto autorevole nel locale mondo del volley (una specie di Lorenzo Dallari del Bosforo, per intenderci), Paola Egonu era al palazzetto a fare il tifo per le compagne del Numia Vero Volley Milano, che senza di lei hanno dovuto sudare parecchio per aver ragione, e solo al quinto set, del Bisonte Firenze. Nel frattempo la “bomba” è scoppiata. Con conseguenze tutte da verificare. Già, perché Yalniz nel suo Tweet “esclusivo” ha scritto che Paoletta è scontenta di Milano. E poi che potrebbe tornare in Turchia.

Volley, indiscrezione clamorosa dalla Turchia su Egonu

Eccolo il Tweet che ha movimentato la serata del volley femminile più ancora dei risultati della quinta giornata della Serie A1 Tigotà, che ha visto Conegliano centrare l’ennesima vittoria e portare a +4 il suo vantaggio in classifica sulle milanesi, ora insidiate al secondo posto dal duo Novara-Scandicci. Per chi, come noi, avesse qualche problema col turco, ecco la traduzione di Google Translate: “ESCLUSIVO | Paola Egonu è scontenta al Vero Volley Milano. Non stupiamoci se nei prossimi giorni ci sarà una separazione”.

La storia di Paoletta che alimenta le voci sul Vakifbank

Finita? No, perché qualche oretta più tardi Yalniz è tornato alla carica, condividendo su X una storia Instagram di Paoletta. Che in mezzo alle immagini della partita tra Milano e Firenze ha condiviso un ricordo suggeritole dalla sua ex squadra, il Vakifbank. Un caso? Una coincidenza? E perché proprio durante la partita e subito dopo il post dell’influente giornalista di Istanbul? Ecco, anche in questo caso, la traduzione: “Paola Egonu ha incluso nel suo account il post condiviso sul periodo del Vakıfbank. ‘Non ci sono abbastanza parole al mondo per descrivere quanto mi manchi'”.

Il Galatasaray su Egonu: dopo Osimhen, altro super colpo?

Naturalmente gli appassionati turchi sono “impazziti” di fronte alla prospettiva di un clamoroso – e sicuramente ben remunerato – ritorno di Egonu nel locale campionato. Ma quali sarebbero le squadre interessate alla formidabile stella della Nazionale italiana? Proprio il Vakifbank di Giovanni Guidetti, ovviamente. Che avrebbe la forza economica per riportarla a casa. Ma anche il Galatasaray, polisportiva intenzionata a consolidarsi anche nel volley (nel calcio un paio di mesi fa ha ingaggiato, sia pur in prestito, un certo Osimhen).

Volley, mercato pazzo: scambio Egonu-Antropova, oppure gli USA

E Milano? Nessuna risposta alle indiscrezioni, almeno per il momento, anche se sulla stampa straniera trovano spazio altre voci clamorose. Una porta al clamoroso approdo a Milano della sua omologa in Nazionale, Kate Antropova, con Paoletta che sbarcherebbe invece a Scandicci. Un’altra addirittura a un trasferimento di Egonu nella neonata LOVB, la lega professionistica statunitense di volley femminile. Rumors e voci che lasciano il tempo che trovano. Paoletta per ora pensa soprattutto a tornare presto in campo. A Milano.