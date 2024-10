Volley femminile, senza Egonu Milano rischia pure con Firenze: Conegliano allunga, show di Zhu Ting e Gabi

Quinta giornata in Serie A1 Tigotà: la Prosecco Doc Imoco fa sei su sei contro Vallefoglia, Daalderop salva Milano, Antropova e Ishikawa guidano Scandicci e Novara.

Non conosce pause la marcia trionfale di Conegliano. La squadra di Santarelli, campione d’Italia e d’Europa in carica, è già in fuga con quattro lunghezze di vantaggio su Milano, ancora priva di Egonu e che sente il fiato sul collo di Novara e Scandicci, terze a due punti ma con una partita in meno. Vittorie pesanti per Bergamo a Roma, Pinerolo su Perugia e Busto Arsizio a Chieri: secondo successo di fila per il nuovo tecnico dell’Eurotek Uyba, Barbolini, succeduto a Caprara.

Serie A1 femminile: Conegliano passeggia con Vallefoglia

Era molto temuto alla vigilia dalle “Pantere” il match sul campo di Vallefoglia: missione compiuta senza alcun problema, invece, grazie essenzialmente alla premiata ditta Zhu Ting-Gabi, autrici di 25 punti in due (13 la cinese, MVP, e 12 la brasiliana). Padrone di casa mai in partita e travolte in tre set: parziali a 19, 19 e 12. Così Wolosz a fine gara: “Abbiamo fatto un buon lavoro e sono contenta specie per l’inserimento di Zhu che è con noi da poco, ma oggi ha fatto vedere chi è. Questa vittoria è la migliore preparazione per il match di domenica al Palaverde con Scandicci“.

Volley: Milano a fatica, Novara e Scandicci accorciano

Senza Egonu, il Numia Vero Volley Milano fatica pure a battere Il Bisonte Firenze. Successo solo al tie-break per Sylla, Orro e compagne, che la spuntano in volata sul 15-13 trascinate da una monumentale Daalderop (28 punti). Risale Scandicci, che liquida con un netto 3-0 Talmassons con 22 punti di Antropova. Bene anche Novara, che batte 3-1 Cuneo nel derby sfruttando i 15 punti di Ishikawa.

Volley A1 femminile: risultati 5a giornata

Il quadro completo del quinto turno della Serie A1 Tigotà:

Wash4green Pinerolo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero Cuneo 3-1

Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 3-2

Reale Mutua Fenera Chieri-Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3

Smi Roma-Bergamo 1-3

Savino Del Bene Scandicci-Cda Talmassons 3-0

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 18

Milano* 14

Scandicci, Novara 12

Bergamo, Chieri*, Vallefoglia 9

Firenze 7

Busto Arsizio, Pinerolo 6

Talmassons, Roma, 3

Perugia* 2

Cuneo 1

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (2-3 novembre)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Numia Vero Volley Milano (2/11 ore 20.30)

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara (3/11 ore 16)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo (3/11 ore 17)

Honda Olivero Cuneo-Smi Roma (3/11 ore 17)

Cda Talmassons-Reale Mutua Fenera Chieri (3/11 ore 17)

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (3/11 ore 17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci (3/11 ore 18)

In Serie A2 si gioca il prossimo fine settimana. Domenica alle 17, per il girone A la capolista Omag-Mt San Giovanni in cui milita l’ex azzurra Serena Ortolani riceve il Bam Mondovì. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, alla stessa ora riceve la visita del Tenaglia Abruzzo.