Volley femminile, Vallefoglia-Conegliano: Giovannini sfida De Gennaro. A Milano Sylla e Orro contro Firenze

Quinta giornata in infrasettimanale per la Serie A1 Tigotà: trasferta insidiosa per la Prosecco Doc Imoco, con Santarelli che fa turnover. Impegni casalinghi per Milano e Novara.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Primo turno infrasettimanale della stagione in Serie A1 Tigotà di volley femminile, il quinto della stagione regolare. Si parte con l’anticipo del martedì tra le “Pinelle” del Wash4green Pineroli e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, mentre mercoledì tra le 20.30 e le 20.45 sono in programma le altre sei sfide, tra cui spicca il big match tra Vallefoglia e Conegliano: riusciranno Gaia Giovannini e compagne a fermare la marcia del lanciatissimo Prosecco Doc Imoco di Gabi, Haak, De Gennaro e del “mago” Santarelli?

Serie A1 femminile: Vallefoglia sfida Conegliano

Cinque vittorie su cinque per le campionesse d’Italia e d’Europa fino a questo momento, ma proprio Santarelli predica calma e annuncia: “Abbiamo programmato un paio di cambi in ogni gara e anche mercoledì a Vallefoglia procederemo in questo senso. Andiamo ad affrontare una trasferta tra le più insidiose con una squadra in salute che viene da una bella serie di vittorie”. Sul fronte delle marchigiane, è il presidente Angeli a suonare la carica, chiamando a raccolta i tifosi al palazzetto: “Impresa difficile, ma non impossibile”.

Volley: Milano riceve Firenze, Scandicci cerca il riscatto

Impegno casalingo per Milano, che è sempre in attesa del ritorno di Egonu. Per Sylla e compagne il match contro Il Bisonte Firenze, squadra in salute: “Hanno messo in difficoltà ogni avversaria, giocando bene e ottenendo recentemente anche buoni risultati”, il monito del coach milanese Lavarini. Deve riscattare il ko di Busto Arsizio, invece, Scandicci e il tecnico Gaspari avvisa: “Dovremmo imparare a uscire dalle situazioni di difficoltà, sicuramente con una gestione dell’errore che deve essere obbligatoriamente migliore”. Interessante anche il derby piemontese tra Novara e Cuneo, un testacoda da brivido.

Volley A1 femminile: programma 5a giornata

Il quadro completo del quinto turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Wash4green Pinerolo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (29/10 ore 20.30, Rai Sport)

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero Cuneo (30/10 ore 20.30, VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze (30/10 ore 20.30, VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Eurotek Uyba Busto Arsizio (30/10 ore 20.30, VBTV)

Smi Roma-Bergamo (30/10 ore 20.30, VBTV e DAZN)

Savino Del Bene Scandicci-Cda Talmassons (30/10 ore 20.30, VBTV e DAZN)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano (30/10 ore 20.45, Rai Sport)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 15

Milano* 12

Chieri*, Scandicci, Novara, Vallefoglia 9

Firenze, Bergamo 6

Talmassons, Pinerolo, Roma, Busto Arsizio 3

Perugia* 2

Cuneo 1

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (2-3 novembre)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Numia Vero Volley Milano (2/11 ore 20.30)

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara (3/11 ore 16)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo (3/11 ore 17)

Honda Olivero Cuneo-Smi Roma (3/11 ore 17)

Cda Talmassons-Reale Mutua Fenera Chieri (3/11 ore 17)

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (3/11 ore 17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci (3/11 ore 18)

In Serie A2 si gioca direttamente il prossimo fine settimana. Domenica alle 17, per il girone A la capolista Omag-Mt San Giovanni in cui milita l’ex azzurra Serena Ortolani riceve il Bam Mondovì. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, alla stessa ora riceve la visita del Tenaglia Abruzzo.