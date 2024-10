Volley femminile, 4a giornata: Conegliano vola con Gabi, Sylla salva Milano. Antropova ne fa 24, ma va ko

La Prosecco Doc Imoco unica squadra a punteggio pieno con cinque vittorie: il Numia Vero Volley rischia grosso a Cuneo, cade Scandicci, risalgono Novara, Chieri e Vallefoglia.

Doveva essere un turno interlocutorio, ha regalato sorprese a ripetizione. Conegliano unica squadra a punteggio pieno della Serie A1 Tigotà di volley femminile, grazie al netto successo su Bergamo. Milano lascia per strada un punto prezioso a Cuneo, Scandicci crolla a Busto Arsizio contro una squadra che aveva sempre perso. Nel gruppetto delle terze irrompono Novara, Chieri e Vallefoglia. In coda Perugia e Cuneo uniche squadre senza vittorie, ma per entrambe impresa sfiorata contro Chieri e Numia Vero Volley.

Serie A1 femminile: Conegliano a punteggio pieno

Nessun problema per la Prosecco Doc Imoco. Il turnover di Santarelli funziona e le big delle “Pantere” si alternano nel ruolo di MVP. Contro Bergamo tocca a Gabi, che mette a terra 14 palloni decisivi e vince la sfida nella sfida con Haak, che si ferma a 11. Finora le gialloblu, che hanno già messo in bacheca l’ennesimo trofeo (la Supercoppa italiana a spese di Milano) non hanno perso un solo punto in classifica.

Volley, Milano a fatica a Cuneo, tonfo Scandicci

Rischia grosso Milano a Cuneo (2-3): nei momenti decisivi del match la squadra di Lavarini si aggrappa a Sylla, che risponde presente (21 punti). Non bastano invece i 24 di Antropova a Scandicci, che perde in quattro set a Busto Arsizio nella prima di Barbolini in panchina dopo l’addio a Caprara. Ishikawa e Tolok show (17 punti a testa) nella convincente vittoria dell’Igor Gorgonzola Novara di Bernardi su Roma. Passi avanti in classifica anche per Chieri, che passa a fatica a Perugia, e Vallefoglia che con 20 punti di Bici fa bottino pieno con Talmassons (1-3).

Volley A1 femminile: risultati 4a giornata

Il quadro completo del quarto turno della Serie A1 Tigotà:

Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo 3-0

Igor Gorgonzola Novara-Smi Roma 3-0

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri 2-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo 3-0

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 3-1

Cda Talmassons-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1-3

Honda Olivero Cuneo-Numia Vero Volley Milano 2-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 15

Milano* 12

Chieri*, Scandicci, Novara, Vallefoglia 9

Firenze, Bergamo 6

Talmassons, Pinerolo, Roma, Busto Arsizio 3

Perugia* 2

Cuneo 1

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (29-30 ottobre)

Wash4green Pinerolo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (29/10 ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero Cuneo (30/10 ore 20.30)

Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze (30/10 ore 20.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Eurotek Uyba Busto Arsizio (30/10 ore 20.30)

Smi Roma-Bergamo (30/10 ore 20.30)

Savino Del Bene Scandicci-Cda Talmassons (30/10 ore 20.30)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano (30/10 ore 20.45)

In Serie A2 intanto nel girone A la Omag-Mt San Giovanni passa in trasferta a Macerata contro la Cbf Balducci Hr con 16 punti di Serena Ortolani. Nel girone B il marito Davide Mazzanti vince a fatica con l’Itas Trentino a spese della Nuvolì Altafratte Padova: 3-2.