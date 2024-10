Valentina Sergi, la pallavolista stroncata da un malore sotto la doccia a soli 33 anni: lutto nel volley, i post delle compagne

Triste epilogo per la centrale salentina che improvvisamente si è sentita male. Inutili i soccorsi chiamati dal suo compagno. Squadra e volley pugliese provati dalla sua scomparsa

Lo sconforto in cui è precipitata la sua famiglia è speculare alle sensazioni che l’intera comunità salentina prova, per la sua perdita. Valentina Sergi, stroncata nella sua abitazione da un malore, accusato mentre era sotto la doccia era una ragazza solare, amata e stimata in un centro che la conosceva soprattutto per la sua attività sportiva.

Amava la pallavolo, che praticava da sempre, e dedicava larga parte del suo tempo a questo sport con sacrificio e indubbi risultati, testimoniati dal suo curriculum sportivo.

Valentina Sergi, il malore fatale sotto la doccia

Valentina se n’è andata all’improvviso, senza che vi fossero stati campaneli d’allarme stando alle prime testimonianze raccolte. La tragedia si è conumata nella serata di ieri, 24 ottobre, a Torre San Giovanni, una delle marine di Ugento, dove la ragazza viveva assieme al compagno che per primo si è reso conto di qquel che stava accadendo e ha deciso di chiamare i soccorritori del 118 nella speranza fosse ancora possibile salvarla.

Invece, i paramedici e il personale del 118, giunto sul posto, non è riuscit a evitare che Valentina spirasse. Ad annunciare la morte sono il papà Danilo e la mamma Anna Maria, il compagno Walter, il fratello Alberto, la cognata Maria Rita e il nipotino Filippo, insieme al resto della sua famiglia.

Una tragedia che scuote il mondo dello sport e del volley salentino, come accaduto in altri casi recenti, da Totò Schillaci – eroe di Italia ’90 – fino alla morte assurda e prematura di Andrea Capone.

Il dolore della Astra Volley

Da chiunque abbia postato un messaggio sui social, un ricordo Valentina viene descritta come una ragazza sportiva e solare, sorridente e disponibile che giocava per passione in serie C. Di ruolo centrale, anche quest’anno militava alla “Astra Volley” di Presicce-Acquarica società e squadra capaci di stringersi alla sua famiglia.

In lutto, come detto, anche il mondo pallavolistico salentino, che per voce del presidente della Fipav Lecce, Pierandrea Piccinni, ha espresso tutto il suo dispiacere per l’inaspettata tragedia.

“L’intera famiglia della pallavolo salentina piange la scomparsa della giovane atleta Valentina Sergi, scomparsa prematuramente nella giornata di ieri a soli 33 anni. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla società Astra Volley, un sincero abbraccio in questo momento di profonda tristezza”.

In un post che la ritrae sorridente, le compagne e lo staff della sua squadra hanno voluto dedicarle un saluto: “Era difficile non volerti bene. Bella,solare..il tuo sorriso era contagioso..e vogliamo ricordarti così..ci mancherai!”.

Anche altre società pallavolistiche hanno voluto dedicarle un post, per condividere e sostenere il momento di dolore profondo. E così ha fatto il Cutrofiano Volley:

“Addio Valentina, ci piace ricordarti così, con il tuo sorriso dirompente e la tua carica di allegria. Oggi è un giorno triste, una vita spezzata troppo presto e incomprensibilmente. Abbracciamo la tua famiglia, i tuoi amici e siamo vicini alla società Astra Volley, tutti sgomenti da questa assurda notizia. Ci piace pensare che continuerai a giocare su altri campi, a coltivare la tua passione con impegno e spensieratezza, intanto in ogni partita il pensiero di tutti noi volerà, inevitabilmente, a te”.

Chi era Valentina Sergi Fonte:

Valentina adorava lo sport, la pallavolo che praticava con costanza e con risultati evidenti considerato il legame con la società in cui giocava da centrale, l’Astra Volley che milita in Serie C, come scritto.

I suoi social sono ora la bacheca virtuale su cui lasciare un segno, unevidenza di un legame tereno e affettivo soprattutto per quanti la avessero incontrata per la comune passione per il volley o per via della sua attività imprenditoriale.

Uno degli ultimi post pubblicati dalla stessa ragazza su Instagram la mostra distesa e felice, in un’occasione di serenità che aveva deciso di condividere. Nella vita di Valentina, classe 1991, c’era anche il lavoro, al Caffè Teatro, gelateria di Ugento che le aveva consentito di diventare un volto noto, un riferimento nel quotidiano nella sua comunità.

I funerali

I funerali sono in programma oggi 25 ottobre alle 16 nella chiesa della Madonna dell’Aiuto di Torre San Giovanni. La salma sarà poi tumulata a Casarano, per volontà dei suoi cari.