Volley femminile, 4a giornata: Zhu Ting debutta con Conegliano, Milano a Cuneo senza Egonu, Antropova a Busto

Il quarto turno della Serie A1 Tigotà si apre con l'anticipo tra Firenze e Pinerolo: Scandicci sul campo dell'Eurotek Uyba che riabbraccia Barbolini, Sylla e Orro vanno a Cuneo.

Con l’anticipo tra Il Bisonte Firenze e Wash4green Pinerolo si apre il programma della quarta giornata del massimo campionato di volley femminile. Un turno che inaugura una settimana di impegni extra, con la quinta giornata in calendario in infrasettimanale tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre e la sesta di scena invece nel prossimo fine settimana del 2-3 novembre. Nessun big match ma tanti “incroci pericolosi” tra grandi e piccole, con Conegliano che dà il benvenuto a un’altra “arma letale” a sua disposizione: la cinese Zhu Ting.

Serie A1 femminile: Santarelli carica Conegliano

Sfida casalinga per la Prosecco Doc Imoco, che riceve Bergamo. Dopo due vittorie, le orobiche sono cadute contro Talmassons nell’ultimo turno, ma coach Santarelli non vuole cali di concentrazione: “Dobbiamo eliminare gli alti e bassi e migliorare molto nella fase di cambio palla e nella fase punto, mi aspetto una crescita in questo senso perchè tra breve inizia il tour de force e dovremo farci trovare pronti. Abbiamo inserito questa settimana anche Zhu Ting, sarà a disposizione, si sta integrando molto bene con il resto della squadra”.

Volley, Milano a Cuneo ancora senza Egonu

Impegno in trasferta, invece, per il Numia Vero Volley Milano che gioca sul campo dell’Honda Olivero Cuneo, una delle due squadre ancora a quota zero in classifica. “Ci attende una sfida impegnativa”, il monito del coach milanese Lavarini. “I nostri avversari, finora, hanno ottenuto meno di quanto espresso in campo”. Milano che dovrà fare a meno ancora una volta di Egonu, il cui rientro è previsto tra 2-3 settimane.

Serie A1 Tigotà, le altre partite: c’è Novara-Roma

Sfida fuori casa anche per la Savino Del Bene Scandicci. Antropova e compagne di scena a Busto Arsizio, l’altra squadra ancora a zero e che in settimana ha dato il benservito a Caprara (ri)promuovendo Enrico Barbolini: “dare continuità al lavoro svolto” è l’obiettivo di Marco Gaspari, neo tecnico delle toscane. Novara, trascinata da una Tolok in formato spaziale, ospita Roma, mentre Perugia insegue la prima vittoria contro il Chieri di coach Bregoli, che in settimana è diventato pure Ct della Germania (mollando la Svezia). Talmassons, infine, ospita Vallefoglia.

Volley A1 femminile: programma 4a giornata

Il quadro completo del quarto turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo (26/10 ore 18, DAZN)

Igor Gorgonzola Novara-Smi Roma (26/10 ore 18.30, VBTV)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri (26/10 ore 20.30, Rai Sport)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo (27/10 ore 17, VBTV)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci (27/10 ore 17, VBTV e DAZN)

Cda Talmassons-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (27/10 ore 17, VBTV)

Honda Olivero Cuneo-Numia Vero Volley Milano (27/10 ore 20.30, Rai Sport)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 12

Milano* 10

Scandicci 9

Chieri* 7

Bergamo, Vallefoglia, Novara 6

Firenze, Pinerolo, Talmassons, Roma 3

Perugia* 1

Cuneo, Busto Arsizio 0

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (29-30 ottobre)

Wash4green Pinerolo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (29/10 ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero Cuneo (30/10 ore 20.30)

Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze (30/10 ore 20.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Eurotek Uyba Busto Arsizio (30/10 ore 20.30)

Smi Roma-Bergamo (30/10 ore 20.30)

Savino Del Bene Scandicci-Cda Talmassons (30/10 ore 20.30)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano (30/10 ore 20.45)

In Serie A2 intanto nel girone A la Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani gioca in trasferta a Macerata contro la Cbf Balducci Hr: fischio d’inizio alle 17 di domenica 27. Nel girone B il marito Davide Mazzanti anticipa con l’Itas Trentino, che alle 19 del sabato ospita la Nuvolì Altafratte Padova per il girone B.