Volley femminile, Conegliano travolge Scandicci: Egonu tra rischio stop, rebus Van Ryk e l'ammissione di Sylla

Sesta giornata in Serie A1 Tigotà: la Prosecco Doc Imoco non perde un colpo, anche Antropova s'inchina. Vincono Milano e Novara, si allontana il ritorno di Paoletta in Turchia.

Sette vittorie su sette per la capolista Conegliano, che non concede punti neppure all’ultima finalista scudetto, Scandicci. Tre a zero “tirato” in ogni parziale ma pesantissimo per la truppa di Santarelli, unica squadra a punteggio pieno. A quattro lunghezze c’è Milano, che in attesa di definire il “caso Egonu” passa a fatica sul campo di Perugia. Tiene il passo Novara, che fa bottino pieno a Firenze, mentre sale sempre più su Bergamo grazie al successo nello scontro diretto con Vallefoglia.

Serie A1 femminile: Conegliano travolge anche Scandicci

Combattutissimo il match del PalaVerde (parziali a 20, 23 e 28), ma alla fine la spunta Conegliano grazie ai 27 punti di Haak e ai 19 di Gabi. A Scandicci non bastano i 26 della solita monumentale Antropova. “Abbiamo giocato molto bene i primi due set, sapevamo della forza delle nostre avversarie e che avremmo dovuto giocare una grande partita”, spiega Moki De Gennaro. “Abbiamo avuto un ottimo approccio che ci ha dato fiducia. Il pubblico è stato fantastico, come sempre, e ci ha dato la spinta nei momenti difficili come a fine del terzo set”.

Volley: Milano e Novara ok, Roma in zona retrocessione

Con Egonu a bordo campo e con Orro premiata come MVP, Milano passa a fatica sul campo di Perugia. Successo esterno in quattro set anche per Novara sul campo di Firenze: 17 punti per una scatenata Mims. Bergamo torna a sognare anche nel volley grazie al 3-1 su Vallefoglia, griffato dai 16 punti di Manfredini. Successi pesanti al tie-break per Chieri a Talmassons e per Busto Arsizio su Pinerolo. In coda prima vittoria per Cuneo, che batte 3-1 Roma e la relega al penultimo posto. “Quella di oggi è un’altra prestazione molto negativa. Continuiamo a perdere punti e a complicarci la vita”, le parole della ds della Smi, Rossi.

Egonu-Milano, le ultimissime: l’ammissione di Sylla

A tenere banco in questi giorni, comunque, è sempre il caso Egonu. Il possibile ritorno in Turchia di Paoletta si allontana, dopo le smentite di Milano e dello stesso entourage della stella della Nazionale. Sylla però dopo la partita di Perugia ha ammesso: “Stiamo attraversando un periodo molto particolare, siamo in emergenza e accumuliamo non solo partite, ma anche fatica”. E intanto su Ego è emerso un retroscena, riportato dal Corriere della Sera: l’infezione alle fosse nasali, che ha indotto lo staff di Milano a operare la giocatrice, stava per coinvolgere anche il nervo ottico. Paoletta ha rischiato un lungo stop.

Egonu-Turchia, l’intreccio tra Champions e Van Ryk

Paoletta, dopo aver alimentato (involontariamente?) le voci turche con la sua story sulla “nostalgia” dei tempi del Vakifbank, ha seguito la squadra a Perugia postando un’altra storia in cui si è complimentata con le compagne per il “good job”. Da Istanbul continuano a sperare in un suo ripensamento e a dar credito al possibile scambio con Kiera Van Ryk. Va seguito il debutto delle turche in Champions, mercoledì sera contro il Calcit Kamnik: se Van Ryk rimane fuori potrebbe essere un indizio.

Chi gioca in Champions con una squadra, infatti, non può giocare nel torneo con un’altra prima della seconda fase. Per Egonu non ci sono dubbi: giovedì col Porto non sarà in campo. Solo da lunedì, infatti, riprenderà gli allenamenti con le compagne dopo lo stop seguito proprio all’operazione e per rivederla in campo bisognerà attendere ancora un altro po’.

Volley A1 femminile: risultati 6a giornata

Il quadro completo del sesto turno della Serie A1 Tigotà:

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Numia Vero Volley Milano 1-3

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara 1-3

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo 3-2

Honda Olivero Cuneo-Smi Roma 3-1

Cda Talmassons-Reale Mutua Fenera Chieri 2-3

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 21

Milano* 17

Novara 15

Scandicci, Bergamo 12

Chieri* 11

Vallefoglia 9

Busto Arsizio 8

Firenze, Pinerolo 7

Cuneo, Talmassons 4

Roma 3

Perugia* 2

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (9-10 novembre)

Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (9/11 ore 20.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Prosecco Doc Imoco Conegliano (10/11 ore 15.20)

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo (10/11 ore 16.30)

Wash4green Pinerolo-Cda Talmassons (10/11 ore 17)

Smi Roma-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (10/11 ore 17)

Numia Vero Volley Milano-Eurotek Uyba Busto Arsizio (10/11 ore 18)

Honda Olivero Cuneo-Il Bisonte Firenze (11/12 ore 19)

In Serie A2, nel girone A, ancora una vittoria per la capolista Omag-Mt San Giovanni che con 12 punti di Serena Ortolani supera in tre set il Bam Mondovì. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, soffre ma piega in quattro set il Tenaglia Abruzzo, mantenendo la vetta della graduatoria.