Volley, Egonu chiama tutti al Forum per Milano-Conegliano: la supersfida inizia sui social

Il messaggio di Paoletta su Instagram è una promo per il big match tra le regine della Serie A1: c'è Milano-Conegliano e all'Unipol Forum c'è aria di record di presenze.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Paola Egonu chiama tutti a raccolta per il big match. La supersfida del massimo campionato di volley femminile è già iniziata sui social. Paoletta ha invitato tutti gli appassionati al Forum per la grande sfida tra la sua Milano e Conegliano, anticipo della nona giornata in programma nella prima serata di venerdì 22 novembre: una serata in cui la star della Nazionale di Velasco e del Numia Vero Volley è chiamata a riaprire il torneo.

Milano-Conegliano, l’appello di Egonu sui social

Una sorta di “promo” per Paoletta, che dal suo account Instagram ha invitato tutti all’Unipol Forum di Assago, prestato per l’occasione dal basket al volley con l’obiettivo – neppure troppo nascosto – di ritoccare il record di presenze al palazzetto per il massimo campionato. Un obiettivo che dovrebbe essere centrato piuttosto agevolmente, soprattutto se i tifosi raccoglieranno l’appello di Egonu, tornata al top dopo i problemi (e le voci) di inizio stagione.

Tutti al Forum da Paoletta: ci sarà pure…Gabi

Un messaggio scritto in inglese, ma di facile traduzione: “Pss… lo sapevate che domani siamo ad Assago? Contro… l’Imoco Conegliano!! Non vedo l’ora perché sarà un grande spettacolo e tanto divertimento!! Ci vediamo lì”. E chi ci sarà senz’altro è Gabi, la stella brasiliana delle venete, al primo anno in Italia.La sfida nella sfida tra due regine del volley mondiale promette scintille. Ma non sarà l’unica.

Non solo Egonu-Gabi: parata di stelle al Forum

Egonu da una parte e Gabi dall’altra, dunque. Ma non solo. In campo le due dominatrici annunciate del torneo, Conegliano prima a punteggio con pieno con 27 punti, Milano a -5 ma con una Paoletta in più. Tra di loro, sette campionesse olimpiche (Egonu, Orro, Danesi e Sylla per Milano, con Pietrini ancora ferma ai box e la stessa Orro in dubbio, mentre la Prosecco Doc Imoco risponde con De Gennaro, Fahr e Lubian), più altre stelle indiscusse come Daalderop, Cazaute, Wolosz e Haak. Appuntamento alle 20.30, diretta tv per abbonati su DAZN e VBTV.