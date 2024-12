Volley Mondiale per Club, Trento debutta sul velluto (aspettando Civitanova)

Debutto comodo per Trento nel Mondiale per Club in corso di svolgimento in Brasile: facile 3-0 agli iraniani dello Shahdab. Nel tardo pomeriggio tocca a Civitanova

Parte senza problemi l’avventura di Trento nel Mondiale per Club organizzato dalla FIVB, in programma fino a domenica prossima all’Arena Sabiazinho di Uberlandia, in Brasile. Contro gli iraniani Shahdab per Michieletto e compagni va in scena poco più di un allenamento: finisce 3-0 con un braccio fuori dal finestrino, anche se dopo il 25-12 del primo parziale gli asiatici hanno provato a rialzare la testa, cedendo 25-22 e 25-21 nei successivi due set. Poco male: Fabio Soli voleva un esordio comodo e convincente, ed è stato accontentato.

Trento sul velluto: Lavia e Michieletto top scorer

Dopotutto il coach italiano ha voluto vederci chiaro da subito: non ha risparmiato nessuno dello starting six titolare, con Rychlicki opposto e Sbertoli al palleggio, la banda composta dai soliti Lavia e Michieletto, più Flavio e Pellacani al centro e naturalmente Laurenzano libero. Risultato? Una gara praticamente a senso unico sin dai primi scambi, che l’Itas ha dominato muro (7-2 il parziale di giornata) e soprattutto riuscendo a servire abbastanza bene, così da non concedere molte possibilità alla formazione iraniana di potersela giocare nella fase di cambio palla.

Ne vien fuori così una prima frazione a senso unico, dove peraltro lo Shahdab finisce anche per commettere un paio di errori di posizione che generano nervosismo (si vede sventolare pure un rosso: rarità). Più combattuto il proseguo del match: addirittura nel secondo parziale gli iraniani provano a scappare sul 14-12, subito però riportati a più miti consigli (bene Flavio nella circostanza). Sul 21 pari la sensazione è che lo Shahdab possa addir ritura far suo il set, ma un errore di Masoud e un paio di attacchi come si deve di Michieletto evitano di prolungare troppo la faccenda.

Nel terzo la partenza di Trento è decisamente migliore, anche se una volta trovate 4 lunghezze di vantaggio il divario non aumenterà né diminuirà fino alla fine del set. Top scorer di giornata Lavia con 12 punti, seguito da Michieletto con 10 e Rychlicki con 9. Trento tornerà in campo domani alle 17,30 affrontando gli argentini del Ciudad Volley, atteso al debutto alla mezzanotte italiana contro il Sada Cruzeiro.

Civitanova, che battaglia con il Foolad Sirjan!

Ha dovuto faticare e nemmeno poco Civitanova per avere ragione dell’altra formazione iraniana, vale a dire il Foolad Sirjan, vincitore della Champions asiatica in finale proprio sullo Shahdab. Che ha sorpreso la Lube nel primo set, costringendola praticamente a inseguire sin dal primo scambio, e soprattutto mettendo tanta pressione su Medei e i suoi ragazzi, apparsi un po’ imballati nelle prime battute di giornata e incapaci di reggere in ricezione (anche 6 punti di vantaggio per gli iraniani, vittoriosi per 25-21).

L’inerzia della partita è cambiata progressivamente nel secondo set, dove Civitanova ha aggiustato le cose in difesa e soprattutto ha messo a posto le percentuali al servizio, altro fondamentale che aveva stentato a funzionare nella prima frazione di gioco. Gli ace di Chinenyeze e Nikolov destano la Lube dal torpore e infondono maggiori sicurezze (saranno 5 le battute vincenti a fine set), con il muro di Chinenyeze a suggellare un parziale mai in discussione.

C’è molto più da battagliare nel terzo, che vede Civitanova tentare la fuga prima di ritrovarsi a inseguire per mano di Mohammad, più di una semplice spina nel fianco. Sull’8-11 Medei è costretto a fermare il gioco, col turno di servizio successivo di Chinenyeze determinante per rimettere i compagni in linea di galleggiamento. Ma sul 19-22 tutto sembra nuovamente compromesso: altro timeout di Medei, poi sul 20-23 si scatena Nikolov al servizio, favorendo anche una free ball di Bottolo per il 23 pari prima dell’ace che vale la prima palla set del parziale. Ne serve un’altra per chiudere i conti, ma non è un problema: Dirlic a muro completa la rimonta e lancia Civitanova nel quarto set.