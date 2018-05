La Lube si tiene stretta Medei

La Cucine Lube Civitanova riparte da coach Giampaolo Medei: l’accordo con il tecnico marchigiano, dopo la stagione appena conclusa (la prima vissuta da primo allenatore in biancorosso) è stato rinnovato per la stagione 2018/2019. Una conferma, dunque, alla guida della formazione biancorossa che si sta materializzando proprio in questi giorni tassello dopo tassello, a suon di colpi di mercato.

Confermato in blocco anche tutto lo staff tecnico e medico: il viceallenatore Marco Camperi, lo scout man Enrico Massaccesi, il preparatore atletico Massimo Merazzi, i medici Mariano Avio e Danilo Compagnucci, il primo fisioterapista Marco Frontaloni e il secondo Tommaso Pagnanelli, il nutrizionista Alessandro Marinelli.

“Sono grato alla società per avermi rinnovato la fiducia – commenta coach Giampaolo Medei dopo la firma del contratto che lo lega per un’altra stagione al biancorosso – e sono orgoglioso di guidare la Lube anche nel prossimo anno. Dopo una stagione vissuta sempre ai vertici farò di tutto per regalare al Club i trofei che merita, consapevole che allestiremo una squadra ancora più competitiva in grado di raggiungere i massimi obiettivi”.

“Giampaolo Medei è un allenatore che ha raggiunto tutte le finali nel primo anno alla guida della Lube ed è andato a più volte ad un passo dall’obiettivo – dice il direttore sportivo della Cucine Lube Civitanova, Giuseppe Cormio – Merita senza dubbio la conferma, anche perché lui è nato e ha mosso i primi passi come tecnico in questa società e si sa che nello sport, purtroppo, è sempre complicato affermarsi dove uno è cresciuto. Ha la nostra piena fiducia, farà tesoro di un anno di esperienza e avrà a disposizione una squadra che lo ha apprezzato nel corso dell’anno e si è legata a lui, alla quale si aggiungeranno elementi che daranno maggiore solidità ed esperienza al gruppo”.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 17:45