Volley femminile, Antropova batte Egonu e la supera al secondo posto: dura replica di Santarelli a Bernardi

Scandicci supera Milano al quinto set e si porta da sola al secondo posto: grande prova di Kate, Paoletta ne fa 21 ma non bastano. Scintille tra Conegliano e Novara.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La sfida stellare tra le regine dell’attacco della Nazionale campione olimpica premia Kate Antropova: la stella di Scandicci mette a segno 34 punti, Egonu “si ferma” (si fa per dire) a 21 e il successo premia le toscane, che superano al secondo posto Milano dopo una dura battaglia. Conegliano continua il suo campionato a parte (13 vittorie su 13, girone d’andata perfetto senza lasciare per strada neppure un punticino) mentre Novara consolida il quarto posto grazie alla sofferta vittoria su Vallefoglia. E a proposito delle piemontesi: i sassolini di Bernardi hanno scatenato la reazione della Prosecco Doc Imoco. Dopo il presidente Maschio, ha risposto coach Santarelli.

Volley, Antropova dice 34: Egonu ne fa 21, vince Scandicci

Partita epica tra la Savino Del Bene Scandicci e il Numia Vero Volley. Cinque set tiratissimi, con Milano avanti due volte (20-25 nel primo e 22-25 nel terzo dopo il 25-21 delle toscane nel secondo), ma con la squadra di Gaspari – uno dei tanti ex – che viene fuori alla grande nel finale e ribalta la situazione: 25-20, 15-12. Monumentale la prova di Antropova, capace di mettere a terra 34 palloni. Milano conferma di non essere al top, nonostante la buona prova di Paoletta. E ora in classifica Scandicci è seconda a +1 e ha pure una partita in meno rispetto alle milanesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: Conegliano fa tredici, Santarelli replica a Bernardi

In vetta al campionato prosegue la marcia trionfale di Conegliano: 3-0 a Firenze nell’ultima uscita. Con tanto di codazzo polemico, dopo la provocazione del coach novarese Bernardi: “Per battere Conegliano servono giocatrici da un milione, ma ce le hanno tutte loro”. “Io non l’avrei mai fatta un’affermazione del genere in vita mia”, la replica del coach veneto Santarelli. “Credo che tutto quello che ha fatto Conegliano in questi anni se lo sia meritato sul campo prima di tutto, la credibilità ce la siamo meritata anche dietro le quinte”. E ancora: “Facciamo i nostri errori come tutti, ma poi se giocatrici come Gabi vogliono venire da noi ci sarà un motivo, no? E non credo sia solo l’aspetto economico”.

A1 femminile, Tolok trascina Novara, volano Chieri e Busto

Intanto proprio Novara passa in casa di Vallefoglia al quinto set grazie alla performance monumentale di Tolok: 36 punti. Continua la risalita di Busto Arsizio, che passa in tre set a Roma inguaiando le capitoline in classifica. Tiene il passo Chieri, che travolge Pinerolo nel derby piemontese e continua a stazionare nei quartieri alti. Bergamo torna alla vittoria contro Cuneo, in coda prezioso il successo di Perugia nel derby tra neopromosse sul campo di Talmassons.

Volley A1 femminile: risultati 12a giornata

Il quadro completo del dodicesimo turno della Serie A1 Tigotà:

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara 2-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze 3-0

Cda Talmassons-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Reale Mutua Fenera Chieri-Wash4green Pinerolo 3-0

Bergamo-Honda Olivero Cuneo 3-0

Smi Roma-Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 3-2

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 39

Scandicci 29

Milano* 28

Novara 25

Busto Arsizio 24

Chieri* 23

Bergamo 18

Vallefoglia 15

Pinerolo 12

Perugia* 11

Firenze** 9

Talmassons 8

Cuneo**, Roma 7

*1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (14-15 dicembre)

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (già giocata)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (già giocata)

Cda Talmassons-Eurotek Uyba Busto Arsizio (14/12, ore 20.45)

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci (15/12, ore 15.30)

Honda Olivero Cuneo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (15/12, ore 16)

Il Bisonte Firenze-Bergamo (15/12, ore 17)

Wash4green Pinerolo-Smi Roma (15/12, ore 17.30)

Mercoledì 11/12 alle 19 si giocherà il recupero della settima giornata: Honda Olivero Cuneo-Il Bisonte Firenze

In Serie A2, nel girone A, sconfitta al tie-break per l’Omag-Mt San Giovanni in casa di Costa Volpino nonostante i 21 punti di Serena Ortolani. Nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, vince a fatica al quinto set contro Offanengo.