Bernardi: "Per battere Conegliano servono big da un milione e le hanno tutte loro". La replica del club veneto

Il tecnico di Novara e il campionato dominato dalle più ricche, le "Pantere" di Santarelli: "Le campionesse giocano tutte lì". La risposta piccata del co-presidente Maschio.

Dodici vittorie in altrettante gare di campionato senza lasciare per strada un solo punticino, un vantaggio sulle seconde classificate – Milano, la squadra di Egonu, e Scandicci, dove gioca Antropova – che è già lievitato a nove lunghezze e un trofeo, la Supercoppa italiana, che fa bella mostra di sè in bacheca: sono i numeri da urlo di Conegliano, squadra che sta dominando anche questa stagione del volley femminile italiano. L’ennesima. Un ruolino di marcia da caterpillar, a cui va aggiunto il filotto di successi nel girone di Champions League.

Conegliano Dream Team: ma per le rivali è un incubo

Di fronte a un tale strapotere, viene da chiedersi: chi riuscirà a fermare le varie Gabi, Haak, Zhu Ting, De Gennaro, Fahr e compagne? In Italia – e in Europa – nessun organico si avvicina a quello delle “Pantere”, che in panchina – per giunta – hanno un mago, Santarelli, che si divide tra la panchina delle venete e quella della Nazionale turca. Una sorta di Dream Team, che però per gli avversari assume le sembianze di un Nightmare, un incubo: chi le batte queste?

Bernardi: “Tutte le campionesse giocano a Conegliano”

Se l’è chiesto, tra il serio e il faceto, il tecnico di un’altra big di Serie A1, l’Igor Gorgonzola Novara: Lollo Bernardi. Uno come lui, leggenda del volley e assistente di Julio Velasco in Nazionale, di campioni se ne intende. E per questo, candidamente, dopo l’ultima partita s’è tolto un sassolino: “Io non guardo mai in casa degli altri, ma mi sembra che stiano facendo fatica parecchie squadre tranne Conegliano e penso che non sia una sorpresa. Per entrare in competizione con Conegliano bisogna comprare giocatrici che costano da un milione in su, sono poche al mondo e le ha tutte Conegliano“.

La Prosecco Doc Imoco su Bernardi: “Provocazione”

Insomma, la Prosecco Doc Imoco è ricca, ha una società florida alle spalle ma sa anche e soprattutto spendere bene i suoi soldi. Ed è per questo che nel quartier generale della società veneta le parole di Bernardi non sono piaciute. Le ha commentate il co-presidente e deus ex machina del mercato gialloblu, Pietro Maschio, con dichiarazioni riportate in un articolo del Gazzettino. Il patron di Conegliano ha bollato come “provocazione” il sassolino lanciato da Bernardi. Che però, evidentemente, forse ha smosso un po’ le acque nello stagno.