Champions League Volley Femminile, Scandicci e Conegliano in Final Four: Egonu sfida Boskovic per il tris

Italiane avanti come un rullo compressore: Scandicci e Conegliano liquidano le pratiche Lodz e Resovia e attendono Milano, che parte da 3-0 contro l'Eczacibasi.

Egonu e Sylla possono pure prendere appunti: Scandicci e Conegliano hanno già fatto il biglietto per Istanbul, sede della final four che assegnerà la Champions League 2025 da 2 al 4 maggio, come era nelle attese e come logica voleva dopo le roboanti vittorie esterne delle gare d’andata rispettivamente contro Lodz e Resovia. Che si sono viste costrette a pagare con la stessa moneta le due formazioni italiane nelle sfide di ritorno, tutte appannaggio delle formazioni italiane, che ancora una volta non ne hanno voluto sapere di lasciare set per strada.

Scandicci sale sull’ottovolante: in Europa vince “solo” 3-0

Scandicci ormai ne ha fatto una bellissima abitudine: 8 gare europee in stagione, 8 vittorie per 3-0, con l’ultima ottenuta di fronte ai 2.500 del PalaWanny che hanno spinto le vice campionesse d’Italia verso il grande ballo che assegnerà il titolo continentale. E sulla loro strada Antropova e compagne troveranno nientemeno che il VakifBank dell’ex Novara Marina Markova, straripante con 31 punti nel successo per 3-1 sul Fenerbahce di Melissa Vargas, che nulla ha potuto per prevalere nel derby turco (24 punti per la giocatrice di origini cubane, ma solo l’onore delle armi).

Scandicci contro Lodz ha avuto vita piuttosto facile: il 3-0 dell’andata non lasciava molte via d’uscita alle polacche, subito ricondotte a più miti consigli (ammesso mai che abbiano voluto alzare la cresta) in una partita che non ha mai avuto storia e che la Savino Del Bene ha dominato sin dai primi scambi (25-17, 25-17, 25-16). Non è servita neppure una prova formato gigante di Kate Antropova, che s’è “limitata” a sfornare 11 punti con il 67% in attacco e in generale una presenza sottorete decisamente ingombrante per la difesa avversaria.

Gaspari ha dato fiducia al centro ad Emma Graziani che ha ripagato la fiducia mettendo giù 13 palloni, con Ruddins che in banda ha chiuso a quota 12. Le toscane conquistano così per la prima volta l’accesso alla final four della massima competizione europea, passando decisamente dalla porta principale.

Conegliano senza problemi: le Pantere sanno solo vincere

Perché neppure Conegliano è mai riuscita a giungere all’atto conclusivo della rassegna senza lasciare per strada neppure un set. Per carità, la stagione europea delle Pantere conta un misero parziale lasciato proprio contro Resovia nella seconda gara della fase a gironi, e questo basta per ribadire al mondo intero che da quel trono la formazione di Santarelli non intende scendere per nessuna ragione al mondo.

Resovia che chiaramente nulla ha potuto per impedire alle gialloblù di garantirsi il pass per Istanbul nei tempi e nei modi prestabiliti: sono bastati anche in questo caso due set (25-19, 25-18) per archiviare il discorso e concedersi poi un terzo parziale di puro divertimento grazie alle prestazioni maiuscole delle solite Isabelle Haak e Sarah Fahr.

Giovedì tocca a Milano: Egonu deve tenere a bada Boskovic

Conegliano adesso confida che domani arrivino buone notizie proprio dal Bosforo, dove alle 16 italiane la Numia Milano dovrà cercare di difendere lo straordinario risultato di 3-0 col quale ha rispedito indietro con perdite l’Eczacibasi nella gara d’andata.

Egonu e compagne sono chiamate all’impresa per garantire all’Italia una terza semifinalista nella competizione, anche se la prospettiva di incrociare nuovamente le Pantere nel derby non è delle più rassicuranti, pensando alla serie aperta di 10 ko. consecutivi da quando al Vero Volley è sbarcata appunto Paola Egonu (estate 2023). “Nonostante la preziosa vittoria dell’andata siamo consapevoli che sarà questa la gara decisiva”, ha spiegato alla vigilia coach Lavarini.

“Ci aspettiamo che l’Eczacibasi giocherà al meglio per ribaltare il risultato momentaneo, anche supportato da un pubblico molto caloroso. Vogliamo fortemente continuare il nostro percorso in Champions e sappiamo di dover mettere in campo continuità di gioco e grande determinazione poiché ogni punto sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo”.