Volley femminile, Egonu e Antropova in formato playoff: Milano e Scandicci rispondono a Conegliano

Solo vittorie interne in gara-1 dei quarti: le toscane perdono un set contro Busto, successi netti per Milano, Conegliano e Novara ai danni di Vallefoglia, Bergamo e Chieri.

Solo vittorie interne in gara-1 dei quarti di finale Scudetto. Fattore campo rispettato per Conegliano, Milano, Scandicci e Novara, che piegano – più o meno nettamente – rispettivamente Bergamo, Vallefoglia, Busto Arsizio e Chieri. Nel match tra le toscane e l’Eurotek l’unico set strappato dalle formazioni in trasferta. Domenica 16 marzo si va in campo per gara-2, eventuali “belle” fissate per mercoledì 19.

Volley, playoff: Egonu e Antropova show

Diciassette punti per Paoletta, ventisette per Kate: le due opposte della Nazionale campione olimpica si sfidano a distanza a suon di palloni messi a terra nella prima gara di playoff. Sono loro le grandi trascinatrici di Milano e Scandicci. La Numia Vero Volley supera senza troppi problemi Vallefoglia (parziali a 22, 16 e 16) mentre Scandicci si distrae in un set – il secondo – contro l’Eurotek UYBA e chiude 3-1 (parziali di 25-14, 23-25, 25-14 e 25-17). “Busto Arsizio, come dicevo anche nel pre-gara, ha dimostrato di poter impensierire chiunque. Abbiamo giocato una buona pallavolo, interrotta solo nell’inizio del secondo set“, l’analisi del tecnico toscano Gaspari.

Quarti: Haak spinge Conegliano, ok Novara

Nessun problema neppure per le Pantere contro Bergamo. Tre a zero il punteggio per il dream team di Santarelli, trascinato da Haak (18 punti per la svedese) e Lubian (11 punti per la centrale azzurra). “Oggi abbiamo fatto un buon lavoro, bisognava iniziare i playoff con una vittoria e abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Abbiamo alternato cose buone a qualche imperfezione, ci lavoreremo in vista dei prossimi appuntamenti”, le parole proprio di Lubian. Vittoria anche per Novara su Chieri, un convincente 3-0 (parziali a 15, 20 e 18). Così Fersino a fine gara: “Ora ci prepariamo alla trasferta di CEV Cup e poi a vivere gara due di questo quarto di finale, consapevoli che a Chieri sarà molto più dura”.

Playoff, risultati e programma quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci (16/3 ore 15.30 – Rai Sport e VBTV)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Numia Vero Volley Milano (16/3 ore 16.30 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (16/3 ore 17 – VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara (16/3 ore 18 – DAZN e VBTV)

Gara 3

eventuale il 19/3 in casa di chi ha giocato gara 1

Playoff Challenge – 1°turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze – già qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo (16/3 ore 17)

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.