Velasco in A2 col Club Italia per guidare le giovani, ma scoppia il caso Novara-Fipav sull'assistente Cichello

Riprende forma il progetto, lanciato anni fa dallo stesso CT, di una squadra federale di giovani promesse nel secondo campionato nazionale: è scontro sul vice allenatore.

L’idea è di vecchia data e porta proprio la firma di Julio Velasco, che la lanciò e mise in pratica quando si accomodò sulla panchina della Nazionale femminile per la prima volta negli Anni 90: un club “federale” costituito dalle giovani promesse messe a disposizione dai vivai delle squadre italiane e iscritto a un campionato importante, la Serie A2. Un modo per far crescere, i talenti del volley tricolore facendo giocar loro partite di livello e contro avversarie di spessore, sotto la guida di tecnici nazionali. Ora il progetto del Club Italia riprende impulso. Con Velasco pronto a scendere in A2 alla guida del team.

Volley, il ritorno del Club Italia in Serie A2

A lanciare l’indiscrezione, qualche giorno fa, il sito Volleyball.it. Il Club Italia, che al momento è impegnato in B1, dal prossimo anno dovrebbe salire di categoria ed essere affidato direttamente alle dipendenze del guru italo-argentino e del suo staff. L’obiettivo è lanciare e coltivare talenti in vista del ricambio generazionale, con un occhio agli appuntamenti del futuro, in primo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il Club Italia, ovviamente, sarebbe “cristallizzato” nella categoria: non potrebbe approdare in Serie A1 per non falsare i campionati, né scendere eventualmente di categoria in Serie B.

Velasco al timone del club delle giovani promesse

Velasco in prima fila, dunque, in un progetto che lo vedrebbe coinvolto da settembre a primavera, quando è tradizionalmente collocato in calendario il torneo di A2: poi, da maggio ad agosto, sarebbe libero di dedicarsi anima e corpo alla Nazionale maggiore, impegnata in tornei quali Europei, Mondiali o – appunto – Olimpiadi. Ma il tecnico della Nazionale non sarebbe solo nella nuova avventura. Tanti i nomi accostati all’iniziativa, come quello di Lorenzo Bernardi, attualmente alla guida dell’Igor Gorgonzola Novara e già assistente di Velasco tra le fila dell’Italia. Ma in realtà potrebbe essere un altro coach di Novara ad affiancare il Ct.

Cichello al fianco di Velasco? La precisazione di Novara

Si tratta di Juan Manuel Cichello, tecnico argentino che fa parte proprio dello staff di Bernardi a Novara. Club che ha diffuso un comunicato “a seguito dei rumors diffusi negli scorsi giorni nell’ambiente della pallavolo e riportati da alcune testate di settore riguardo la nascita di un nuovo Club Italia in serie A2 e il suo affidamento al ct Julio Velasco e a Juan Manuel Cichello”. Novara precisa che “Juan Manuel Cichello ha un contratto in essere con la società con scadenza 30 giugno 2026, senza alcuna clausola che consenta l’uscita anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto stesso. In ogni caso, Igor Volley mantiene la propria disponibilità a dialogare con la Federazione, una volta terminata la stagione, per discutere i rispettivi progetti”.

Il dialogo Novara-Fipav per l’assistente di Julio Velasco

Insomma, un vero e proprio “caso” di cui però la stessa Novara sembra offrire una possibile soluzione: il club piemontese è disposto a lasciar andare Cichello, a patto però di un dialogo con la Federazione. Soprattutto, una conferma implicita dell’effettiva ripresa di un progetto che potrebbe consentire al volley italiano di far crescere in serenità e col supporto delle strutture federali le nuove Egonu, Danesi, De Gennaro, Orro, Sylla e chi più ne ha più ne metta.