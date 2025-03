Volley femminile, playoff Scudetto al via: Egonu e Antropova lanciano la sfida al rullo compressore Conegliano

Si parte coi quarti di finale al meglio delle due vittorie su tre: primo match tra Novara e Chieri, poi Conegliano-Bergamo, Scandicci-Busto Arsizio e Milano-Vallefoglia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Adesso si fa sul serio. Dopo cinque mesi di regular season, dominati da Conegliano e con Milano che ha superato in extremis Scandicci al secondo posto, cominciano i playoff Scudetto della Serie A1 Tigotà, il massimo campionato femminile. Riusciranno Egonu e Antropova a dar fastidio alle lanciatissime Pantere di Santarelli, imbattute in stagione e capaci di perdere un solo punticino in 26 partite (a Novara)? Soprattutto Paoletta ci crede ciecamente, forte della ritrovata verve di una Numia Vero Volley mai così brillante e competitiva come nelle ultime settimane.

Volley, playoff: si parte con Novara-Chieri e Conegliano-Bergamo

A inaugurare il lotto delle sfide (al meglio delle due vittorie su tre) il derby piemontese di sabato 8 marzo tra la quarta (Novara) e la quinta forza del torneo (Chieri). Bernardi, coach novarese, non si fida: “È il quarto più aperto del tabellone e dunque mi aspetto partite molto combattute. In questa fase è fondamentale trovare il modo di recuperare al meglio le energie fisiche e mentali, quando si gioca con questa frequenza diventa un aspetto determinante”. Pronostico chiuso invece tra Conegliano e Bergamo, anche se Santarelli professa prudenza: “Nonostante noi siano arrivati primi e loro ottavi non sarà una sfida semplice per noi, i playoff sono un campionato a parte e le sorprese sono dietro l’angolo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarti: Scandicci contro Busto Arsizio, per Milano c’è Vallefoglia

Poi tocca ad Antropova ed Egonu. Scandicci riceve Busto Arsizio e coach Gaspari è preoccupato: “Busto Arsizio è stata la nostra prima dolorosa sconfitta e sappiamo che ha fatto una stagione incredibile, non iniziata benissimo, ma dalla partita proprio contro di noi hanno avuto un bellissimo trend. Dobbiamo sicuramente ri-crescere anche di tenuta mentale durante le gare perché stiamo mancando di ordine”. Anche Lavarini, tecnico di Milano, mette in guardia da Vallefoglia: “Un avversario che ci ha messo in difficoltà in entrambe le sfide precedenti, entrambe terminate al tie-break”. E ancora: “Vogliamo iniziare questa serie con una prestazione convincente, esprimendo il nostro miglior gioco con la costanza che ci contraddistingue”.

Playoff, il programma dei quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri (8/3 ore 18 – RaiPlay e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo (9/3 ore 16 – DAZN e VBTV)

Savino Del Bene Scandicci-Eurotek Uyba Busto Arsizio (9/3 ore 17 – DAZN e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (9/3 ore 19 – Rai Sport e VBTV)

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci (16/3 ore 15.30 – Rai Sport e VBTV)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Numia Vero Volley Milano (16/3 ore 16.30 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (16/3 ore 17 – VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara (16/3 ore 18 – DAZN e VBTV)

Gara 3

eventuale il 19/3 in casa di chi ha giocato gara 1

Playoff Challenge – 1°turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze – già qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (8/3 ore 18 – Youtube e VBTV)

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo (16/3 ore 17)

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.