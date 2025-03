Champions League Volley Femminile, Scandicci sa vincere solo 3-0. Adesso tocca a Conegliano

Aspettando Conegliano, impegnata a Resovia, Scandicci non perde il vizio: settima gara europea della stagione e altro 3-0. Semifinale a un passo, probabilmente contro il VakifBank.

Scandicci s’è potata avanti col lavoro, Conegliano conta di fare altrettanto (alle 20.30 scende in campo a Resovia). Dopo il netto 3-0 di Milano sull’Eczacibasi, la settimana di Champions delle italiane si compone dell’ennesimo 3-0 di Scandicci in casa del Lodz, aspettando appunto che le Pantere di Santarelli facciano quello che devono fare nel loro quarto di finale.

Altro giro, altra corsa, altro 3-0: in Europa è super Scandicci

La delusione per il secondo posto letteralmente cestinato nell’ultima gara di regular season è già alle spalle per Scandicci, che a Lodz offre una prova di grande spessore con la quale indirizza la pratica qualificazione alle semifinali nel modo migliore possibile.

Antropova e compagne dimostrano di essere sul pezzo, eccome: s’impongono per 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) confermando lo straordinario ruolino di marcia in campo continentale, dove in 7 gare stagionali hanno vinto senza concedere neppure un set alle avversarie di turno. Non fa eccezione il Budowlani, che paga dazio alla straordinaria capacità delle toscane di cambiare il piano tattico a seconda delle necessità del momento. Ottima la prova di Ekaterina Antropova, che ha firmato 17 punti attaccando con una percentuale del 41% e mettendoci dentro pure 3 ace, che non guastano mai.

Con Da Silva non si passa: 9 muri per la brasiliana!

La copertina di serata però se l’è presa Ana Carolina Da Silva, che ha stampato ben 9 muri sui 14 punti realizzati nel corso della partita. Tre i muri messi a segno da Linda Nwakalor, mentre non c’è stato nemmeno troppo lavoro per i martelli Herbots (6 punti) e Bajema (8 punti totali).

Brava Scandicci a non lasciar scappare le polacche nel corso del primo set, risalendo dal 15-17 fino a trovare un buon abbrivio nella fase conclusiva. Nel secondo la rimonta è stata ancora più netta, da 7-13 fino al 25-22 finale, con Antropova perfetta nel chiudere gli scambi più delicati.

Nel terzo parziale la Savino Del Bene ha guidato sin dalle prime battute, riuscendo ad effettuare un mini break di 3-0 sul 16 pari grazie al quale ha potuto stendersi un tappeto rosso ai piedi. Mercoleìd prossimo, sempre alle 18 ma al PalaWanny di Firenze, basterà vincere due set per garantirsi un posto in semifinale, dove salvo sorprese l’avversaria sarà il VakifBank di Melissa Vargas, che ha schiantato a domicilio il Fenerbahce per 3-0.