Gara-2 semifinali, Conegliano perde l'imbattibilità dopo 50 partite! Novara vince 3-0 e pareggia la serie

Volley, clamoroso upset al PalaIgor: Novara schianta la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che incappa nella prima sconfitta stagionale. Favolosa Tolok (26 punti), Haak non basta

Non esistono più le mezze stagioni, e neppure l’aurea della Conegliano che miete solo successi. Per carità, magari si sarà trattato soltanto di un incidente di percorso, ma la prima battuta d’arresto stagionale è piuttosto fragorosa: Novara batte 3-0 le Pantere in gara 2 della semifinale scudetto e rimette davvero tutto in discussione, perché nessuno si sarebbe aspettato una resa così incondizionata da parte delle ragazze di Daniele Santarelli. Irriconoscibili e a tratti letteralmente prese a pallonate dal collettivo di Lorenzo Bernardi, mai viste così sfrontate e determinanti al cospetto delle pluricampionesse d’Italia. Che vedono interrotta la loro striscia di vittorie a quota 50: l’Igor Gorgonzola ha fatto l’impresa, e adesso può davvero succedere di tutto.

