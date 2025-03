Scandicci-Milano gara-2: Antropova contro Egonu, la rivincita. Conegliano a Novara, poi sulla Amerigo Vespucci

Si gioca la seconda partita delle semifinali Scudetto, toscane e piemontesi cercano un difficile aggancio sull'1-1: e intanto le Pantere pronte a spiccare il largo.

Secondo atto delle semifinali Scudetto dei playoff di volley: Scandicci e Novara affrontano in casa Milano e Conegliano con l’obiettivo di portare le rispettive serie sull’1-1, dopo aver perso nettamente la prima partita in trasferta. In programma anche le sfide di ritorno del secondo turno dei playoff per l’ammissione alla Challenge Cup: a Chieri (che ha annunciato il divorzio a fine stagione da coach Bregoli, destinao all’Eczacibasi) e Vallefoglia basta vincere due set per passare il turno eliminando Perugia e Bergamo, mentre Busto Arsizio e Pinerolo ripartono dal 3-2 dell’andata in favore delle “Pinelle”.

Volley, il doppio impegno per Conegliano

Si parte alle 17 di sabato con Novara-Conegliano. “Tanta voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta di gara 1 a Treviso”, spiega uno dei punti di forza di Novara, Federica Squarcini, che assicura: “Siamo una squadra che non si arrende”. “Per noi la prima gara era quella più abbordabile, Novara aveva giocato cinque set contro Chieri pochi giorni prima”, osserva il coach veneto Daniele Santarelli. “Gara-2 sarà completamente diversa, faranno di tutto per giocare la miglior pallavolo possibile in casa loro”. E intanto domenica alle 10 le Pantere, campionesse di tutto, incontrano un’altra eccellenza italiana: l’Amerigo Vespucci, la nave più antica della Marina Militare, ormeggiata da giovedì a Riva San Biasio a Venezia.

Antropova cerca il riscatto contro Egonu

Domenica alle 20.30 tocca invece a Scandicci e Milano. Kate Antropova è stata messa in ombra da Paola Egonu nella prima sfida, adesso aspetta la compagna di Nazionale a Firenze per rimettere i conti in parità. “Dobbiamo fare tesoro di tutte le situazioni, sia negative che positive, che si sono verificate nella prima partita”, spiega il coach di Scandicci Marco Gaspari. “Dobbiamo spingere di più al servizio: in Gara 1 non è andato male, ma non è stato sufficiente per mettere realmente in difficoltà Orro e le sue attaccanti“, l’input. Quanto a Stefano Lavarini, tecnico di Milano, la certezza è che “in questa serie di Semifinale, che si preannuncia molto combattuta, la squadra che avrà la maggiore regolarità ai propri livelli di gioco avrà la meglio”.

Playoff, programma e risultati semifinali

Gara 1

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-0

Gara 2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (29/3 ore 17 – Rai Sport e VBTV)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (30/3 ore 20.30 – Rai Sport, DAZN e VBTV)

Gara 3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (6/4 ore 15.20 – Rai 2, DAZN e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (6/4 ore 17 – DAZN e VBTV)

Ev. Gara 4

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (9/4)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (9/4)

Ev. Gara 5

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (12/4)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (13/4)

Playoff, risultati quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara -Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 Prosecco Doc Imoco Conegliano -Bergamo 3-0

-Bergamo 3-0 Savino Del Bene Scandicci -Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio- Savino Del Bene Scandicci 2-3

2-3 Megabox Ond. Savio Vallefoglia- Numia Vero Volley Milano 2-3

2-3 Bergamo- Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

0-3 Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Gara 3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Playoff Challenge – programma 2°turno

Gara 1

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo (30/3 ore 17 – VBTV e Youtube)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo (30/3 ore 17 – VBTV e Youtube)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (30/3 ore 18 – VBTV e Youtube)

Playoff Challenge, risultati 1° turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo -Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

-Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.