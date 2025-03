Gara-1 semifinali, Egonu stravince il duello con Antropova: Milano-Scandicci 1-0. Conegliano travolge Novara

Volley, fattore campo rispettato: Haak e Zhu Ting trascinano le Pantere, Paoletta MVP nel primo confronto con Kate. Nel prossimo fine settimana si giocano le seconde sfide.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Fattore campo rispettato in gara-1 delle semifinali Scudetto della Serie A1 di volley femminile. Conegliano e Milano non lasciano scampo rispettivamente a Novara e Scandicci, portandosi sull’1-0 nelle rispettive serie. E se per le Pantere si tratta dell’ennesimo successo stagionale, stupice l’autorevolezza con cui la Numia Vero Volley si è sbarazzata della Savino Del Bene: una prestazione in cui è impresso a fuoco il marchio di Paola Egonu, capace di vincere – e non di poco – la sfida nella sfida con la compagna di Nazionale Kate Antropova.

Volley, Paoletta meglio di Kate: vince Milano

Ventitre punti per Paoletta, autentica trascinatrice per la sua squadra e premiata col titolo di MVP del match. Antropova si è fermata (si fa per dire) a 17. Scandicci è partita forte (2-7 nel primo set), poi però è venuta fuori la solidità di Milano che ha rimesso subito le cose a posto (25-19 nel primo parziale) e ha poi chiuso i conti sul 25-22 nel secondo e sul 25-21 nel terzo set. Dieci punti per Daalderop e otto per Sylla tra le fila delle milanesi. Per Scandicci dieci punti per Mingardi, alle spalle di Kate. Gara-2 in programma domenica prossima in casa delle toscane, che non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1, Haak e Zhu Ting piegano Novara

Non perde un colpo Conegliano, che domina anche gara-1 contro Novara. Con le piemontesi le venete avevano sofferto in Coppa Italia e in campionato, stavolta hanno fatto un sol boccone del sestetto di Bernardi: 25-17, 25-16 e 25-13 i parziali. Miglior marcatrice della serata Haak con 17 punti, alle sue spalle – per un solo punticino – la cinese Zhu Ting. “Siamo partite bene in questa semifinale, un risultato positivo per noi, ma è la prima partita della serie e penso che gara-2 a Novara sarà tutta un’altra storia”, il monito di Sarah Fahr. “Conosciamo il valore di Conegliano ma siamo anche consapevoli di poter fare molto meglio di quanto messo in campo”, l’ammissione di Federica Squarcini.

Playoff, programma e risultati semifinali

Gara 1

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-0

Gara 2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (29/3 ore 17 – Rai Sport e VBTV)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (30/3 ore 20.30 – Rai Sport, DAZN e VBTV)

Gara 3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (6/4 ore 15.20 – Rai 2, DAZN e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (6/4 ore 17 – DAZN e VBTV)

Ev. Gara 4

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (9/4)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (9/4)

Ev. Gara 5

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (12/4)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (13/4)

Playoff, risultati quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara -Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 Prosecco Doc Imoco Conegliano -Bergamo 3-0

-Bergamo 3-0 Savino Del Bene Scandicci -Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio- Savino Del Bene Scandicci 2-3

2-3 Megabox Ond. Savio Vallefoglia- Numia Vero Volley Milano 2-3

2-3 Bergamo- Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

0-3 Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Gara 3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Playoff Challenge – programma 2°turno

Gara 1

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo (30/3 ore 17)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo (30/3 ore 17)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (30/3 ore 18)

Playoff Challenge, risultati 1° turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo -Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

-Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.