Semifinali Scudetto, si parte con Conegliano-Novara: domenica Milano-Scandicci col duello Egonu-Antropova

Al via le serie, al meglio delle cinque gare, da cui usciranno le finaliste per il tricolore: le Pantere sanno solo vincere in questa stagione, bagarre nell'altro confronto.

Entrano nel vivo i playoff Scudetto di volley femminile. È tempo di semifinali, che vedono in campo le quattro migliori della stagione regolare. Conegliano nei quarti ha fatto l’unica cosa che le riesce da inizio stagione: vincere. Bergamo eliminata in due sole gare, così come hanno fatto Milano con Vallefoglia e Scandicci con Busto Arsizio, sia pur penando un po’ di più. L’unica che ha dovuto ricorrere alla bella è stata Novara, che ha sconfitto Chieri al tie-brek della terza sfida. Con tanto di giallo: le torinesi hanno presentato ricorso (poi respinto) per un fallo di posizione non ravvisato.

Volley, prima semifinale: Santarelli contro Bernardi

Prima contro quarta nel primo confronto della serie: si gioca al meglio delle cinque. Novara è stata l’unica squadra in stagione a strappare due set a Conegliano, qualcuno ricorderà anche le polemiche tra i due tecnici Santarelli e Bernardi. Proprio il “mago” di Conegliano presenta la sfida: “Novara ha tante alternative, giocatrici duttili e possono battere chiunque, lo hanno dimostrato contro Scandicci e Milano. Dovremo stare attenti, hanno delle soluzioni che ci possono mettere in difficoltà”. Per l’Igor Gorgonzola le parole del libero Fersino: “Loro sono probabilmente la squadra più forte al mondo ed è sempre bello misurarsi con questo tipo di sfida. Daremo tutto, vogliamo cercare di rendere la serie lunga e combattuta”.

Serie A1, l’altra supersfida: Milano ospita Scandicci

Nell’altra serie di fronte la seconda e la terza di regular season, con la sfida nella sfida tra le due superstar del campionato: Paoletta Egonu e Kate Antropova. “Tutti gli incontri fin qui disputati in stagione sono stati decisi al quinto set e questo è indicativo di quanto le due squadre possano coltivare le stesse ambizioni. Sarà determinante esprimersi ad alto livello con costanza”, il monito del tecnico milanese Lavarini. “Sarà fondamentale non mettere Orro nelle migliori condizioni di distribuzione. Sappiamo che la difesa sarà ancor più importante del muro, perché conosciamo la varietà e le altezze dei colpi di Milano. Una cosa che dovremo fare meglio rispetto alla gara di ritorno di campionato è il secondo tocco”, l’analisi del coach di Scandicci, Gaspari.

Playoff, programma semifinali

Gara 1

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (22/3 ore 18 – Rai Sport, DAZN e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (23/3 ore 18 – Rai Sport e VBTV)

Gara 2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (29/3 ore 17 – Rai Sport e VBTV)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (30/3 ore 20.30 – Rai Sport, DAZN e VBTV)

Gara 3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (6/4 ore 15.20 – Rai 2, DAZN e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (6/4 ore 17 – DAZN e VBTV)

Ev. Gara 4

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (9/4)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (9/4)

Ev. Gara 5

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (12/4)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (13/4)

Playoff, risultati quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara -Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 Prosecco Doc Imoco Conegliano -Bergamo 3-0

-Bergamo 3-0 Savino Del Bene Scandicci -Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio- Savino Del Bene Scandicci 2-3

2-3 Megabox Ond. Savio Vallefoglia- Numia Vero Volley Milano 2-3

2-3 Bergamo- Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

0-3 Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Gara 3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Playoff Challenge – programma 2°turno

Gara 1

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri (22/3 ore 20.30 – VBTV e canale Youtube Legavolley)

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio (23/3 ore 17 – VBTV e canale Youtube Legavolley)

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (23/3 ore 19 – VBTV e canale Youtube Legavolley)

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo (30/3 ore 17)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo (30/3 ore 17)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (30/3 ore 18)

Playoff Challenge, risultati 1° turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo -Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

-Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.