Conegliano-Milano 3-1, Egonu è mostruosa ma decide Haak. E Orro si lamenta: "In gara-2 giocheremo fuori casa"

La svedese MVP della prima finale Scudetto di volley femminile: non basta una monumentale Paoletta. E la palleggiatrice azzurra ammette: "Una difficoltà in più per noi".

Una monumentale Egonu non basta a Milano, che si arrende in quattro set a Conegliano in gara-1 della finale Scudetto di volley femminile. Pubblico delle grandi occasioni al PalaVerde di Villorba per la prima delle sfide decisive per il titolo e spettacolo ripagato dalle protagoniste in campo, almeno per tre set su quattro. L’ultimo, infatti, si è trasformato in un monologo di Conegliano. Appuntamento, a questo punto, a sabato per gara-2: sarà record di presenze annunciato all’Unipol Forum di Assago.

Volley, finale Scudetto: Haak-Egonu, che sfida

È Milano a partire forte (3-7), ma quando entrano in partita Gabi, Zhu Ting e soprattutto Haak la musica cambia. Il primo set è ribaltato dalle Pantere (25-17), mentre il secondo si risolve ai vantaggi e la giocata decisiva del 24-26 la firma la top scorer della serata: Paoletta Egonu, autrice di 33 punti. Combattutissimo pure il terzo parziale, che si risolve nel finale: 25-21 per Conegliano. Il quarto, poi, è pura accademia. Haak (27 punti), Zhu (17) e Gabi (12) trascinano le padrone di casa, che chiudono con un comodo 25-13.

La speranza di Conegliano: “Tutti a Milano per gara-2”

Proprio Isabelle Haak, premiata col titolo di MVP della gara, non nasconde la soddisfazione ai microfoni della Rai: “Abbiamo fatto un buon lavoro, molto difficile giocare contro Milano. Ora dobbiamo riposare e pensare alla prossima. Ad Assago sarà piacevole giocare, ci sarà tanta gente, tanti tifosi di Milano ma spero ne vengano in tanti anche da Conegliano. Mi è piaciuta molto la grande capacità che abbiamo avuto di essere fondamentali nei momenti cruciali, ognuna nei momenti decisivi”. La seconda sfida sabato 19 alle 16, gara-3 si giiocherà invece martedì 22 alle 20.30 al PalaVerde. Eventuale gara-4 il 25 a Milano, gara-5 il 27 a Villorba.

La polemica di Orro: “Sarà come giocare in trasferta”

E Milano? Alessia Orro fa il punto della situazione sempre alla Rai: “Ci siamo spente nel terzo set, abbiamo iniziato a fare tanti errori e loro di contro hanno cominciato a forzare di più in battuta. Dovremo essere più efficaci in battuta in casa, ma non sarà l’unico fattore. Dobbiamo far meglio un po’ in tutto. Nel secondo e nel terzo set abbiamo avuto percentuali incredibili in attacco e questo ci dà coraggio. Nel finale, poi, ci siamo un po’ demoralizzate”. Quindi il commento a sorpresa sulla seconda partita al Forum di Assago: “Un bene per la pallavolo, un po’ meno per noi, sarà come giocare fuori casa“.