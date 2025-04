Conegliano-Milano, la finale più incerta: Egonu sfida De Gennaro e intanto Velasco prepara VNL e Mondiali

Si parte il 16 con gara-1 in casa delle Pantere, la seconda sfida all'Unipol Forum di Assago (con probabile record). Fissato il programma delle Azzurre verso gli impegni ufficiali.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Mai come quest’anno, almeno rispetto alle ultime stagioni, la finale Scudetto di volley femminile si annuncia equilibrata e incerta. In campo Conegliano e Milano, le squadre che hanno chiuso davanti alle altre la stagione regolare e che poi hanno conquistato il pass per giocarsi il titolo superando due turni di playoff. Egonu e compagne ci sono riuscite senza perdere neppure un incontro, sbrigando in due e tre gare le serie contro Vallefoglia e Scandicci. Qualche problemino in più per il dream team di Santarelli, che dopo aver superato Bergamo ha dovuto giocare quattro partite, tutte piuttosto tirate, contro Novara.

Conegliano, il Dream Team di Santarelli e i primi scricchiolii

Le venete sono state le grandi dominatrici della stagione regolare, dove hanno lasciato per strada soltanto un punticino su 78 disponibili (contro la solita Novara). De Gennaro e compagne hanno già portato a casa tre trofei in stagione: Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Mondiale per Club. Viaggiano a tutta anche in Champions League (in semifinale il tre maggio a Istanbul sfideranno proprio Milano), ma nelle ultime settimane hanno mostrato qualche piccolissimo segno di logorio. E in più hanno il “peso” di dover vincere sempre e comunque, quasi fosse un obbligo. Possono però contare su una squadra da urlo, con attaccanti del calibro di Gabi, Haak e Zhu Ting. E sul fattore PalaVerde.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milano in versione corazzata: Sylla e compagne ora ci credono

Milano, al contrario delle rivali, è partita piano. Egonu ha saltato diverse sfide nella parte iniziale della stagione, il suo rientro è stato progressivo e graduale. Da qualche tempo, però, il sestetto di Lavarini sembra aver trovato la sua quadratura ottimale. Milano è un po’ una Nazionale italiana bis, vista la presenza di Sylla, Egonu, Danesi, Orro e Pietrini, con giocatrici come Cazaute e Daalderop che assicurano punti ed esperienza. Tutti i confronti diretti giocati in stagione hanno visto trionfare Conegliano. Ma adesso, giurano un po’ tutti gli addetti ai lavori, in campo ci sarà un’altra Milano. Più forte soprattutto mentalmente, consapevole delle sue potenzialità.

Conegliano-Milano, il calendario: Velasco spettatore interessato

L’appuntamento con gara-1 è fissato per le 20.30 di mercoledì 16 aprile al PalaVerde di Villorba. Gara-2 si giocherà invece all’Unipol Forum di Assago (sabato 19, ore 16) e sarà con tutta probabilità record di presenze. Gara-3 di nuovo in Veneto (22 aprile, ore 20.30), gara-4 e gara-5 – se necessarie – si giocheranno rispettivamente a Milano il 25 e a Villorba il 27. Tra gli spettatori interessati ci sarà il Ct Julio Velasco, che ha svelato il programma d’avvicinamento della Nazionale italiana, campione olimpica in carica, verso VNL e Mondiali. Primi test l’8 e il 9 maggio a Novara e a Milano contro la Germania, senza le big. Poi dal 23 al 25 maggio quadrangolare a Modena con Germania, Turchia e Olanda.