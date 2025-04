Milano-Scandicci 3-1, Egonu batte Antropova e vola in finale Scudetto. Conegliano trema, poi ribalta Novara

Paoletta top scorer della terza sfida di semifinale, finisce il sogno tricolore di Kate e delle toscane: intanto la Prosecco Doc Imoco si riporta in vantaggio nella serie.

La prima finalista Scudetto del campionato di Serie A1 di volley femminile è la Numia Vero Volley Milano. Sono bastate tre partite alla formazione di Paola Egonu per piegare la Savino Del Bene Scandicci, di cui Kate Antropova è stella indiscussa. Ci hanno provato le toscane a rifarsi sotto in gara-3, ma la differenza l’ha fatta ancora una volta Paoletta. Successo in quattro set anche per Conegliano su Novara: alle Pantere basterà vincere la prossima sfida di mercoledì in trasferta per centrare l’ennesima finale per il titolo. E intanto il campionato ha emesso un altro verdetto: sbancando al tie-break il parquet di Chieri, Vallefoglia ha conquistato la qualificazione alla prossima edizione della Challenge Cup.

Il ruggito delle Pantere: Haak firma il 2-1 su Novara

Dopo un primo set da incubo, ideale prosecuzione del clamoroso 3-0 di Novara in gara-2, Conegliano s’è scossa a partire dal secondo parziale e s’è riportata avanti nella serie contro le piemontesi di Bernardi. Successo in quattro set per la formazione di Santarelli, trascinata da una Haak monumentale (21 punti per la svedese) e dal duo Gabi-Zhu Ting, autrici di 19 punti a testa. Per la brasiliana anche la palma di MVP. “Dal secondo set in poi abbiamo ritrovato il nostro gioco, siamo uscite insieme, di squadra, da una situazione difficile“, le parole della brasiliana. “Dopo la metà del secondo set Conegliano ha alzato il livello del muro e della difesa, allungando gli scambi e mettendoci in difficoltà”, l’ammissione della novarese Alsmeier.

Egonu vince la sfida con Antropova: Milano in finale

Rimonta anche nell’altra semifinale, in cui Milano ha perso il primo set per poi spuntarla in relativa scioltezza su Scandicci: 3-1 e pass per la finale conquistato dalla formazione guidata da Lavarini, trascinata da una Egonu stellare: 25 punti per Paoletta, che ha vinto il confronto nel confronto con l’amica-rivale Kate Antropova, fermatasi a 20. Il titolo di migliore in campo, però, è andato a Cazaute, che ha firmato 11 punti per le milanesi. Festa grande per Sylla e compagne, che aspettano ora la vincitrice della serie tra Conegliano e Novara: gara-1 di finale è prevista per mercoledì 16 aprile.

Playoff, programma e risultati semifinali

Gara 1

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-0

Gara 2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 2-3

Gara 3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-1

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-1

Gara 4

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (9/4, ore 20.30 – Rai Sport, DAZN e VBTV)

Ev. Gara 5

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (12/4)

Playoff, risultati quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara -Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 Prosecco Doc Imoco Conegliano -Bergamo 3-0

-Bergamo 3-0 Savino Del Bene Scandicci -Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio- Savino Del Bene Scandicci 2-3

2-3 Megabox Ond. Savio Vallefoglia- Numia Vero Volley Milano 2-3

2-3 Bergamo- Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

0-3 Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Gara 3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Playoff Challenge, finale

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3

Playoff Challenge, risultati 3° turno (Chieri già in finale)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo 3-0

Playoff Challenge, risultati 2° turno

Gara 1

Bartoccini-Mc Restauri Perugia- Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

0-3 Wash4green Pinerolo -Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2

-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2 Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio- Wash4green Pinerolo 2-3

2-3 Megabox Ond. Savio Vallefoglia -Bergamo 3-2

-Bergamo 3-2 Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-2

Playoff Challenge, risultati 1° turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo -Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

-Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.