Gara-3, Milano-Scandicci: matchpoint Egonu per eliminare Antropova. Conegliano deve rialzarsi contro Novara

Le semifinali Scudetto di volley entrano nel vivo: Sylla e compagne possono chiudere la serie contro le toscane e volare in finale, parità nel confronto tra Santarelli e Bernardi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nella serata di domenica potrebbe esserci già la prima finalista Scudetto del massimo campionato di Serie A1 femminile. Non sarà la Prosecco Doc Imoco Conegliano, dominatrice indiscussa della stagione regolare ma costretta sull’1-1 nella serie, che si sta rivelando più complicata del previsto, contro l’Igor Gorgonzola Novara. Il matchpoint per chiudere i conti con Scandicci ce l’ha Milano, che ha vinto le prime due partite. Paola Egonu, davanti ai suoi tifosi, ha l’opportunità di eliminare dalla corsa una pericolosissima concorrente, Kate Antropova, con cui fa staffetta in Nazionale nel ruolo di opposto. Si gioca anche per l’ultimo posto in Challenge Cup: sabato sera la sfida decisiva in gara secca tra Chieri e Vallefoglia.

Volley, sold out al PalaVerde per Conegliano-Novara

Si parte alle 15.20 del 6 aprile col terzo match tra Conegliano e Novara. Nel primo non c’è stata storia, col dominio assoluto delle venete. In Piemonte invece Ishikawa e compagne hanno spadroneggiato, rifilando un clamoroso 3-0 alle Pantere. Che ora puntano sull’affetto del PalaVerde (ennesimo sold out) per riportarsi avanti nella serie. “L’atmosfera in settimana è stata un po’ diversa dal solito, abbiamo perso la prima partita della stagione, un momento che ci può stare all’interno di un’annata così intensa”, l’ammissione del coach veneto Daniele Santarelli. “Forse sarebbe stato meglio giocare subito perchè la voglia di riscatto è tanta, ma sono certo che abbiamo energie e motivazioni forti”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milano aspetta Scandicci, può volare in finale Scudetto

A seguire, alle 17, scatta il terzo match tra Milano e Scandicci. Dopo il 3-0 in gara-1, Sylla e compagne hanno vinto pure in Toscana (al quinto set, partita epica) e ora possono chiudere i conti. “Scandicci sta confermando la sua forza e, come noi, ha la possibilità di vincere questi incontri. L’unico obiettivo ora è dare il massimo in campo, in ogni singolo momento. Le gare precedenti sono alle spalle”, il monito di Stefano Lavarini, coach della Numia Vero Volley. “Noi dobbiamo fare un salto di livello e andare a Milano con la consapevolezza che abbiamo dimostrato quest’anno che possiamo competere punto su punto. Si inizia dal primo set e cerchiamo di portare a casa la vittoria”, l’obiettivo fissato dal tecnico di Scandicci, Marco Gaspari.

Playoff, programma e risultati semifinali

Gara 1

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-0

Gara 2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 2-3

Gara 3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (6/4 ore 15.20 – Rai 2, DAZN e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (6/4 ore 17 – DAZN e VBTV)

Ev. Gara 4

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (9/4)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (9/4)

Ev. Gara 5

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (12/4)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (13/4)

Playoff, risultati quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara -Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 Prosecco Doc Imoco Conegliano -Bergamo 3-0

-Bergamo 3-0 Savino Del Bene Scandicci -Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio- Savino Del Bene Scandicci 2-3

2-3 Megabox Ond. Savio Vallefoglia- Numia Vero Volley Milano 2-3

2-3 Bergamo- Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

0-3 Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Gara 3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Playoff Challenge, finale

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (5/4 ore 20 – Youtube e VBTV)

Playoff Challenge, risultati 3° turno (Chieri già in finale)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo 3-0

Playoff Challenge, risultati 2° turno

Gara 1

Bartoccini-Mc Restauri Perugia- Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

0-3 Wash4green Pinerolo -Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2

-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2 Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio- Wash4green Pinerolo 2-3

2-3 Megabox Ond. Savio Vallefoglia -Bergamo 3-2

-Bergamo 3-2 Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-2

Playoff Challenge, risultati 1° turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo -Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

-Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.