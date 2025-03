Milano batte Scandicci e vede la finale: Antropova è mostruosa, ma i punti decisivi sono quelli di Egonu

Kate mette a terra 38 palloni, Paoletta "solo" 23 ma più pesanti, tra cui quello che risolve il match al quinto set. Conegliano-Novara sull'1-1, Sylla e compagne sul 2-0.

Nella giornata in cui ha debuttato in A2 ad appena 13 anni Arianna Manfredini, si sfidano le due “giganti” del volley italiano: Kate Antropova e Paola Egonu. Ed è la squadra di Paoletta a spuntarla, proprio come in gara-1. Il soffertissimo 2-3 con cui Milano regola Scandicci a Firenze vale come un’ipoteca sull’accesso in finale: adesso la squadra di Lavarini è sul 2-0. Soffre invece Conegliano, piegata nettamente a Novara e ancora in parità in una serie forse più incerta ed equilibrata del previsto. Il prossimo fine settimana sono in programma le altre sfide, mentre vanno avanti i playoff per la Challenge Cup: mercoledì la semifinale tra Vallefoglia e Pinerolo, con Chieri che aspetta la vincente in finale.

Volley, Scandicci-Milano 2-3: che battaglia

Uno spot per il volley la seconda partita della serie tra Scandicci e Milano, risoltasi solo dopo una battaglia infinita protrattasi per cinque set. Iniziale fuga delle milanesi (23-25 nel primo e nel secondo parziale), poi la riscossa delle toscane guidate da una scatenata Antropova: 25-23 per riaprire i giochi e 25-20 per firmare l’aggancio sul 2-2. Poi il tie-break, l’allungo della Numia Vero Volley (6-8, poi 7-11) e il finale palpitante, con Scandicci che quasi completa la rimonta (13-14). Il punto che decide il match lo firma Egonu, il 23mo della sua partita. Alla Savino Del Bene non bastano i 38 di un’Antropova formato deluxe.

La gioia di Sylla (che ci ha ripensato per Los Angeles)

Prima del match aveva fatto sapere di averci ripensato in vista dei Giochi di Los Angeles, lasciando aperta una porticina, anzi a dirla tutta un portone. Dopo la partita Myriam Sylla è ancor più sorridente: “Questa sera abbiamo dimostrato di avere le energie per combattere ad alto livello. In alcuni momenti abbiamo avuto un calo, su cui loro hanno spinto sull’acceleratore. Scandicci aveva dalla propria parte anche il fattore campo ed è stata in fiducia in diversi momenti, dove abbiamo faticato a stargli dietro. Portandoci a casa la sfida ci siamo mostrate come una grande squadra con carattere. Questa è la cosa più importante”.

Playoff, programma e risultati semifinali

Gara 1

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-0

Gara 2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 2-3

Gara 3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (6/4 ore 15.20 – Rai 2, DAZN e VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (6/4 ore 17 – DAZN e VBTV)

Ev. Gara 4

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano (9/4)

Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano (9/4)

Ev. Gara 5

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (12/4)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (13/4)

Playoff, risultati quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara -Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 Prosecco Doc Imoco Conegliano -Bergamo 3-0

-Bergamo 3-0 Savino Del Bene Scandicci -Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio- Savino Del Bene Scandicci 2-3

2-3 Megabox Ond. Savio Vallefoglia- Numia Vero Volley Milano 2-3

2-3 Bergamo- Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

0-3 Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Gara 3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Playoff Challenge, programma 3° turno (Chieri già in finale)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo (30/3)

Playoff Challenge, risultati 2° turno

Gara 1

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo 2-3

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo 3-2

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-2

Playoff Challenge, risultati 1° turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo -Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

-Il Bisonte Firenze – qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.