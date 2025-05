L'Italvolley di Velasco piega l'Olanda, senza Egonu si scatena Frosini: oggi test con la Turchia di Santarelli

Le giovani Azzurre la spuntano al tie-break sulle Orange nel primo atto del quadrangolare di Modena: buone prove anche di Nwakalor, Munarini, Omoruyi e Giovannini.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Comincia con una vittoria l’avventura della giovane Italia di Julio Velasco nell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite, il quadrangolare di Modena che comprende Olanda, Turchia e Germania. Tre a due per le Azzurre a spese proprio dell’Olanda, confermatasi avversaria ruvida e spigolosa, nel pieno rispetto della sua tradizione. Un test probante, che l’Italia è riuscita ad aggiudicarsi dopo una dura battaglia: i due set persi dal sestetto di Velasco, infatti, si sono risolti ai vantaggi. Nell’altro match della prima giornata del torneo (oggi, sabato 24 maggio, è in programma il secondo turno) la Turchia di Santarelli ha battuto 3-1 la Germania di Bregoli.

Volley, il sestetto di Velasco contro l’Olanda

Lo starting six azzurro è composto da Cambi-Frosini in diagonale, con Omoruyi e Giovannini e il tandem Munarini-Nwakalor al centro; Fersino il libero. Il primo set è un monologo dell’Italia, Frosini, Nwakalor, Munarini e Giovannini martellano con buona continuità, griffando il 25-14 di fine frazione. La seconda, invece, è una vera e propria maratona, che si risolve ai vantaggi e che premia le olandesi, trascinate da Kok e Van de Vosse: 30-32 il finale. Una piccola mazzata per il giovane gruppo azzurro, che però riprende a spingere nel set successivo, vinto di nuovo in scioltezza sul 25-15.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vincono le Azzurre: la gioia di Nwakalor

Altra maratona nel quarto set, dove l’Olanda scappa via fino ad accumulare cinque lunghezze di vantaggio (10-15), per poi essere ripresa dall’Italia a quota 22. Il finale, però, è ancora una volta arancione (24-26). Poca storia, invece, nel tie-break, chiuso 15-10 con Nwakalor grande protagonista. Per lei 15 punti, top scorer azzurra invece Frosini, opposto di Talmassons, con 17 sigilli. “Abbiamo sicuramente tanto da migliorare, soprattutto nel mantenere il nostro livello”, le parole di Linda Nwakalor. Oggi siamo partite molto bene ma abbiamo avuto successivamente un po’ di alti e bassi. Dobbiamo mantenere semplicemente un livello di gioco alto e giocare contro noi poi diventa complicato per tutte le squadre”.

Adesso Italia-Turchia, il test più impegnativo

Archiviata la prima partita del torneo, nella seconda (ore 20, sempre al PalaPanini di Modena) c’è la sfida più attesa e impegnativa della serie, quella contro la Turchia del “mago” di Conegliano, Daniele Santarelli. Un match che potrebbe anticipare le successive sfide per i primi posti della prossima VNL, al via a giugno con la fase eliminatoria, e dei Mondiali in programma in chiusura d’estate in Thailandia. Come le Azzurre, anche le turche stanno affrontando queste partite di preparazione con una rosa priva di diverse big. Ma il fascino di quella che è diventata una “grande classica” del volley internazionale, rimane.