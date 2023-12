Volley femminile, non solo Egonu o Sylla: Brenda Castillo è la nuova stella di Milano, MVP del mese in A1

La miglior giocatrice del mese di novembre in Serie A1 di volley femminile è Brenda Castillo: il libero della Repubblica Dominicana è tra i nuovi acquisti di Milano.

13-12-2023 18:53

Che l’Allianz Vero Volley Milano sia una squadra zeppa di stelle non è certo una sorpresa per nessuno. Il valore e la capacità di essere determinanti di Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro e di altre stelle del sestetto guidato da Marco Gaspari, come Helena Cazaute o Nika Daalderop, sono noti a tutti. Ad aggiudicarsi il premio di MVP del mese di novembre del campionato di A1, però, è stata una giocatrice che punti non ne fa, per regolamento. Di chi si tratta? Del libero, naturalmente. Di Brenda Castillo.

Treccine e tatuaggi, i segni particolari di Brenda Castillo

Classe 1992, originaria della Repubblica Dominicana, mamma dal 18 febbraio 2018 di Breanna Juliettem segni particolari treccine lunghissime e una sfilza di tatuaggi: Brenda Castillo è sbarcata a Milano dopo due stagioni tra le fila di Scandicci, con cui ha vinto una Challenge Cup e una Cev Cup. In questo primo scorcio dell’annata, Castillo si è distinta per l’efficacia e la solidità in ricezione. Le statistiche del mese di novembre sono eloquenti in tal senso: in sei partite ha fatto registrare il 42% in questo fondamentale, col 50% di ricezioni perfette. Una ‘macchina’, insomma, capace di non far cadere a terra un pallone che sia uno, mettendolo a disposizione delle compagne per azioni offensive ad alta percentuale.

Castillo MVP del mese: la straordinaria prova contro Novara

Il premio di MVP del mese di novembre, però, Castillo se l’è guadagnato soprattutto per la straordinaria prestazione nel big match vinto da Milano contro Novara, in cui è stata premiata come miglior giocatrice del match. Castillo difende, insomma, e le formidabili bocche da fuoco della Vero Volley, da Egonu a Cazaute, da Sylla a Daalderop, mettono palloni a terra. Un mix esplosivo, che sta consentendo al sestetto milanese di viaggiare a punteggio pieno in Champions e di scalare posizioni in campionato: solo la lanciatissima Conegliano ha fatto meglio.

Dalla Repubblica Dominicana a Milano: un premio tira l’altro

Ai premi Brenda Castillo è abituata. Solo volgendo lo sguardo all’ultima estate, infatti, si è aggiudicata il premio di MVP, di miglior libero e di miglior difesa (a livello di squadra) con la sua Repubblica Dominicana agli ultimi Campionati Nordamericani. Proprio la partecipazione alla kermesse continentale ha fatto arrivare in ritardo in Italia l’ex Scandicci, che ha esordito solo lo scorso primo novembre contro Bergamo. Una come lei, però, ci mette poco a integrarsi. Ha subito fatto la differenza, confermandosi ben presto come una delle stelle del campionato di Serie A1.