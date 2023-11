Volley femminile A1: Egonu super anche a Roma, Conegliano non perde un colpo. Antropova salva Scandicci

Altra grande prestazione di Paoletta, che firma 26 punti e trascina Milano al successo. Conegliano regola Casalmaggiore, Scandicci soffre contro Chieri.

26-11-2023 20:11

Milano chiama, Conegliano risponde. Dopo il successo di Novara su Firenze nell’anticipo del sabato, la palla passa alle due squadre sulla carta più attrezzate del campionato. Ed entrambe non steccano. Le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco regolano Casalmaggiore con un perentorio 3-0, Milano invece fa la voce grossa a Roma con la solita monumentale Egonu. Vince a fatica pure Scandicci contro Chieri: 3-2, con grande rimonta dopo aver vinto i fantasmi nel quarto set.

Haak trascina Conegliano al successo

Conegliano non perde un colpo: nona vittoria pesante in altrettante gare per lo squadrone di Santarelli, che si conferma una macchina perfetta. Contro Casalmaggiore a fare la differenza è Haak, che mette a segno 15 punti. Molto bene pure Robinson-Cook e Fahr, autrici di 13 punti a testa. La Prosecco Doc Imoco soffre un po’ nelle prime due frazioni, vinte a 25 e a 23, poi chiude i conti nel terzo con un perentorio 25-17.

Egonu, 26 punti in tre set a Roma

Milano invece ha la sua certezza: Paola Egonu. Addirittura 26 punti in tre set per l’opposto dell’Allianz Vero Volley e della Nazionale italiana, nel successo del sestetto di Gaspari a Roma: 3-0 il finale, con parziali a 21, 18 e 22. Nelle altre partite gran rimonta di Scandicci contro Chieri: sotto 1-2 e 10-17, la squadra di Barbolini trova in Ana Carolina (18 punti) e Antropova (17) le ancore di salvezza nel momento più difficile. Due punti anche per Cuneo, che passa al tie-break sul campo di Busto Arsizio.

Volley A1 femminile: risultati 9a giornata

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-1

Itas Trentino-Megabox Vallefoglia 0-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Uyba Volley Busto Arsizio-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 2-3

Roma Volley Club-Allianz Vero Milano 0-3

Wash4green Pinerolo-Bergamo 1991 alle 19.30

Volley A1 femminile: la classifica aggiornata