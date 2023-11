Volley femminile A1: Novara supera Firenze, Akimova show e il secondo set è da record. Oggi tocca alla Egonu

La Igor Gorgonzola Novara continua a non avere pausa in questa A1 femminile: le ragazze di Bernardi battono Il Bisonte Firenze e agguantano Conegliano (che gioca domani) a quota 24. Oggi in campo anche Milano

Non ci sono solo Conegliano e Milano. Il messaggio che la Igor Gorgonzola Novara ha lanciato al campionato è piuttosto chiaro e lo è da tempo. Le ragazze di Bernardi vogliono essere prese in considerazione anche se i titoli dei giornali vanno alle altre. La vittoria contro Firenze è l’ennesima prova di maturità di una squadra che dimostra grande solidità e che ci vuole provare fino alla fine.

Novara: Akimova e un secondo set da record

La vittoria 3-1 contro Il Bisonte Firenze non è stata per nulla semplice per le ragazze di Bernardi (che è entrato a far parte dello staff della nazionale di Velasco). Primo set dominato che dava la sensazione di poter portare a casa la partita senza neanche soffrire più di tanto con le toscane tenute a 16 punti.

Ma la pallavolo è sport difficile da prevedere, ci si aspetta una Firenze in versione vittima sacrificale ma le ragazze di Parisi non hanno alcuna intenzione di dare il lasciapassare alle piemontesi. Il secondo set è da record, una battaglia senza esclusioni di colpi con Novara che vince con il punteggio di 44-42.

La fatica per Akimova e compagne si fa sentire. Il 21enne opposto di Novara è uno spettacolo nello spettacolo e dopo un piccolo passaggio a vuoto, con Firenze che vince il terzo set, la Igor si rimette in marcia nel quarto set e porta a casa i tre punti.

Vallefoglia non sbaglia, Itas Trentino ko in casa

La Megabox Vallefoglia non sbaglia. Le ragazze di Pistola arrivano in Trentino con la volontà di portare a casa punti fondamentali nella lotta salvezza e ci riescono battendo la formazione di casa. La Itas, come dall’inizio di stagione, lotta con cuore e determinazione ma nei momenti chiave dei set lascia sempre qualcosa, qui e là, che finiscono per costarle la vittoria. Vallefoglia soffre nel primo, dilaga nel secondo e poi conduce senza grandi difficoltà anche nel terzo set portando a casa un successo pieno e molto importante in chiave salvezza.

Conegliano e Milano in campo

La giornata di serie A femminile si conclude oggi con due impegni che sulla carta sembrano essere favorevoli a Conegliano e Milano. Le ragazze di Santarelli se la vedranno in casa contro Casalmaggiore, mentre Egonu e compagne saranno impegnate in trasferta a Roma.

A1 femminile: programma, risultati e classifica

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-1

Itas Trentino-Megabox Vallefoglia 0-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Trasportipesanti Casalmaggiore domani ore 17

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri domani ore 17

Uyba Volley Busto Arsizio-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo domani ore 17

Roma Volley Club-Allianz Vero Milano domani ore 17

Wash4green Pinerolo-Bergamo 1991 domani ore 19.30

Classifica: Conegliano e Novara 24, Milano 20, Scandicci 10, Chieri 14, Pinerolo e Firenze 12, Roma e Vallefoglia 10, Cuneo e Casalmaggiore 8, Busto Arsizio 7, Bergamo 4, Trentino 2.