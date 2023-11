Volley Serie A1 femminile, l'Allianz Milano firma l’impresa a Novara: Egonu da impazzire, eclissata Akimova

L’Allianz Vero Milano conquista il big match sul campo di Novara con una prestazione spettacolare di Paola Egonu che cancella Akimova e rilancia le ambizioni delle lombarde

12-11-2023 18:36

Paola da impazzire. Milano passa sul campo della Igor Gorgonzola Novara dopo un match durissimo con le padrone di casa che hanno dimostrato che i punti conquistati fino a questo momento non sono arrivati per caso. Un successo fondamentale per l’Allianz Vero che in questo modo rilancia le sue ambizioni d’alta classifica dopo qualche inciampo di troppo.

Non era una gara semplice per l’Allianz Vero Milano che vince sul campo della Igor Gorgonzola Novara un match di altissima classifica. Protagonista della giornata, manco a dirlo, è stata la solita Paola Egonu che ha giocato un match che conferma se ce ne fosse ancora bisogno tutto il suo immenso talento e la capacità di fare la differenza. Una battuta d’arresto per Novara che incappa nella prima sconfitta stagionale.

Negli anticipi della settima giornata di regular season è arrivata anche la prima vittoria per alla neopromossa Itas Trentino che ha superato in casa e solo al tiebreak a Olivero San Bernardo Cuneo.

Vittoria esterna, ma sempre al quinto set, anche per la Reale Mutua Fenera Chieri che dimostra di poter stare a pieno titolo nelle parti alte della classifica con la quarta vittoria in sei uscite. Bergamo prova a oppure resistenza ma alla fine è costretta alla resa che gli frutta solo un punto in classifica.

