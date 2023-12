Volley femminile A1, Egonu chiama e Haak risponde: vincono Milano e Conegliano. Risultati e classifica

Vincono le prime due in classifica della Serie A1 femminile di volley: Conegliano regola Vallefoglia, Milano passa con autorevolezza a Cuneo. Super Monday Night Scandicci-Novara.

Undicesima vittoria di fila per Conegliano, che continua la sua marcia trionfale in vetta alla classifica di Serie A1 di Volley femminile. Il sestetto di Santarelli è un rullo compressore: dall’inizio del campionato ha concesso appena quattro set alle avversarie. In seconda posizione regge Milano, che passa con autorevolezza in casa di Cuneo. Vittoria preziosa per Firenze su Chieri nella corsa alle Final Eight di Coppa Italia. Lunedì sera l’atteso posticipo tra le due terze, Scandicci e Novara.

Volley, Haak trascina Conegliano contro Vallefoglia

Tutto facile per la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, che non concede scampo a Vallefoglia. Tre a zero per le venete, guidate dalla solita monumentale Haak, autrice di 15 punti. Bene anche Robinson-Cook, a segno in 13 circostanze, e Fahr (11). Parziali mai in discussione: Conegliano si è imposta nel primo set sul punteggio di 25-18, ha concesso il bis nel secondo (25-20) e poi ha chiuso i conti nel terzo (25-17).

Milano, ci pensa Egonu: 16 punti a Cuneo per Paoletta

Anche Milano non perde colpi. Per la Vero Volley successo senza patemi a Cuneo, con parziali piuttosto ampi: 18-25, 15-25, 14-25. Giornata di ordinaria amministrazione in ufficio per Paola Egonu. L’opposto di Milano e della Nazionale azzurra sbriga la pratica con 16 punti, ben coadiuvata da Candi con 12. Sette punti per capitan Sylla. Milano che potrebbe aggiungere un’altra azzurra alla ricca compagnia: sempre più insistenti le voci sul possibile, clamoroso colpo Bosetti da Novara.

Serie A1 femminile, successi pesanti per Firenze e Roma

Proprio Novara sarà la protagonista del posticipo del lunedì sera, una sorta di spareggio per il terzo posto tra la Igor Gorzonzola di Bernardi e la Savino Del Bene Scandicci, padrona di casa, di Barbolini. Nelle altre partite successo tonificante per Busto Arsizio su Bergamo in un infuocato scontro salvezza. Impresa di Firenze che batte Chieri al quinto set (27 punti per Alsmeier, alle piemontesi non bastano i 25 di Grobelna) facendo un importante passo avanti verso le Final Eight di Coppa Italia. Colpacci per Pinerolo in casa di Casalmaggiore e per Roma sul campo di una Itas Trentino sempre più nei guai.

Volley A1 femminile: risultati 11a giornata

Uyba Volley Busto Arsizio-Bergamo 1991 3-0

Trasportipesanti Casalmaggiore-Wash4green Pinerolo 0-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Allianz Vero Volley Milano 0-3

Itas Trentino-Roma Volley Club 0-3

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara 11/12 ore 20.30

Volley A1 femminile: la classifica aggiornata

Conegliano 34

Milano 28

Novara*, Scandicci* 24

Chieri 19

Pinerolo 17

Roma 16

Firenze 14

Vallefoglia 13

Busto Arsizio 11

Cuneo 10

Casalmaggiore 9

Bergamo 8

Trentino 2

*1 partita in meno